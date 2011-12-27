91 نفر در محورهای مواصلاتی شهرستان شیروان کشته و مجروح شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبد یوسفخانی با بیان اینکه طی دو ماه اخیر 60 فقره تصادف جرحی و شش فقره تصادف فوتی در سطح محورهای مواصلاتی این شهرستان رخ داده ، اظهار داشت: 57 نفر از آنان در تصادفات درون شهری و 28 نفر در تصادفات برون شهری مجروح همچنین شش نفر نیز کشته شدند.

وی به برخورد قاطع نیروی انتظامی با متخلفان رانندگی اشاره داشت و تصریح کرد: طی دو ماه اخیر 865 دستگاه خودرو و 195 دستگاه موتور سیکلت توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان همچنین از دستگیری 45 معتاد، قاچاقچی و فروشنده مواد مخدر در دو ماه اخیر خبر داد و گفت: از این دستگیرشدگان 32 کیلو و 474 گرم تریاک، سه کیلو و 797 گرم کریستال و یک کیلو و 190 گرم سایر مواد کشف و ضبط شد.