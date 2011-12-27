۶ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۳۵

دهقانی:

طرح آموزشی توانا در آذربایجان غربی اجرا می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی از اجرای طرح آموزشی توانا در قالب اجرای طرح رحمت در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم دهقانی پیش از ظهر سه شنبه در شست مشترک دفتر امور بانوان استانداری و نمایندگان امور بانوان دستگاههای اجرایی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه طرح توانا در راستای توانمندسازی بانوان همزمان با سایر استانها در آذربایجان غربی اجرا می شود، افزود: براساس توافق مرکز توانمندسازی امور بانوان کشور و جمعیت هلال ‌احمر این طرح در قالب چهار جلسه اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه بر این اساس بانوان شرکت کننده در دوره‌های امداد و نجات حضور یافته و آموز‌شهای لازم را در این زمینه فرا می ‌گیرند، بیان داشت: این طرح تا پایان سالجاری اجرا شده و بانوانی که در دوره‌های گذشته موفق به دریافت آموزشها نشده نکات لازم را فرا می گیرند.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی در ادامه از حضور فعال هفت هزار نفر از بانوان زن استان در طرح ملی رحمت خبر داد و اظهار داشت: این طرح در جهت غنی ‌سازی و تعمیق باورهای دینی، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و تحکیم بنیان خانواده در جامعه امروزی برای قشر بانوان خانه ‌دار طراحی و اجرا شده می شود.

دهقانی خانواده  را مهمترین نهاد اجتماعی مورد تاکید در قرآن کریم عنوان کرد و گفت: همچنین دوره های آموزشی  در قالب توانمندسازی دختران روستایی با موضوعات بهداشت فردی، مهارتهای زندگی و احکام ویژه دختران اجرا می شود.
 

