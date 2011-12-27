طرح آموزشی توانا در آذربایجان غربی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مریم دهقانی پیش از ظهر سه شنبه در شست مشترک دفتر امور بانوان استانداری و نمایندگان امور بانوان دستگاههای اجرایی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه طرح توانا در راستای توانمندسازی بانوان همزمان با سایر استانها در آذربایجان غربی اجرا می شود، افزود: براساس توافق مرکز توانمندسازی امور بانوان کشور و جمعیت هلال ‌احمر این طرح در قالب چهار جلسه اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه بر این اساس بانوان شرکت کننده در دوره‌های امداد و نجات حضور یافته و آموز‌شهای لازم را در این زمینه فرا می ‌گیرند، بیان داشت: این طرح تا پایان سالجاری اجرا شده و بانوانی که در دوره‌های گذشته موفق به دریافت آموزشها نشده نکات لازم را فرا می گیرند.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی در ادامه از حضور فعال هفت هزار نفر از بانوان زن استان در طرح ملی رحمت خبر داد و اظهار داشت: این طرح در جهت غنی ‌سازی و تعمیق باورهای دینی، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و تحکیم بنیان خانواده در جامعه امروزی برای قشر بانوان خانه ‌دار طراحی و اجرا شده می شود.

دهقانی خانواده را مهمترین نهاد اجتماعی مورد تاکید در قرآن کریم عنوان کرد و گفت: همچنین دوره های آموزشی در قالب توانمندسازی دختران روستایی با موضوعات بهداشت فردی، مهارتهای زندگی و احکام ویژه دختران اجرا می شود.

