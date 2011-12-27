۶ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۱۰

محمدی:

اصلاح طلب هستم ولی مستقل کاندیدا می شوم

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس هشتم هدف خود را از شرکت در انتخابات مجلس نهم خدمت به ملت ایران دانست و افزود: اصلاح طلب هستم ولی مستقل در این دوره از انتخابات شرکت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال محمدی نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس هشتم که امروز سه شنبه برای ثبت نام در انتخابات مجلس نهم به ستاد ثبت نامی که در ستاد انتخابات کشور مستقر است، آمده بود، هدف خود را از نامزدی در انتخابات مجلس نهم، خدمت به ملت ایران عنوان کرد و افزود: من به عنوان یک اصلاح طلب مستقل در انتخابات شرکت خواهم کرد.

وی با بیان اینکه نماینده ای از حزب مردم سالاری در جلسه شورای هماهنگی اصلاحات شرکت کرده و آنها اعلام کرده اند هرکه می خواهد کاندیدای مجلس نهم شود با تابلوی اصلاحات کاندیدا نشود، گفت:به صورت مستقل کاندیدا می شوم.

