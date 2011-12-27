اصلاح طلب هستم ولی مستقل کاندیدا می شوم

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال محمدی نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس هشتم که امروز سه شنبه برای ثبت نام در انتخابات مجلس نهم به ستاد ثبت نامی که در ستاد انتخابات کشور مستقر است، آمده بود، هدف خود را از نامزدی در انتخابات مجلس نهم، خدمت به ملت ایران عنوان کرد و افزود: من به عنوان یک اصلاح طلب مستقل در انتخابات شرکت خواهم کرد.

وی با بیان اینکه نماینده ای از حزب مردم سالاری در جلسه شورای هماهنگی اصلاحات شرکت کرده و آنها اعلام کرده اند هرکه می خواهد کاندیدای مجلس نهم شود با تابلوی اصلاحات کاندیدا نشود، گفت:به صورت مستقل کاندیدا می شوم.