بیانیه شورای هیئات مذهبی استان تهران به مناسبت نهم دی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: روز نهم دی ماه سال 1388بار دیگر ملت ایران، با خروشی به ظرفیت امواج خروشان همه اقیانوسهای جهان و بانگی عظیم به عظمت تمامی رعدهای غران طوفانها به جهانیان ثابت کرد که مابودیم، هستیم و خواهیم بود.

ما فرزندان ولایت، بصیرت، حضور، مقاومت و غیرت دینی خود را تحت زعامت مردی از ثلاله فرزندان فاطمه زهرا(س) و در راستای اهداف متعالی اسلام ناب محمدی، اندیشه های انقلابی امام(ره) به جهانیان ثابت نمودیم و باز می گوییم تا آخرین قطره خون جاری در رگهایمان از تمامیت هویتی خود که فرهنگ علوی عاشورایی، فاطمی و انتظار است دفاع خواهیم کرد.

دنیا بداند که هر روز نهم دی ماه و همه زندگی ما هویت و همیت مذهبی و اندیشه ما اندیشه ولایی است و تا پایان بر این استراتژی پا برجا مانده تا پرچم انقلاب سرخ حسین(ع) را به دستان مبارک صاحب الامر(عج) بسپاریم.