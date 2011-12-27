۶ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۵۶

یک هزار و427 نفر از کارگران ساختمانی و فصلی بیمه حمایتی شدند

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: در اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی و همکاری نزدیک ادارات کل فنی وحرفه ای و تامین اجتماعی، تعداد یک هزار و427 نفر از کارگران فصلی و ساختمانی در استان بیمه حمایتی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عرب کنگان ظهر سه شنبه اظهار داشت: تمام کارگران ساختمانی و افرادی که در کارهای فصلی مشغول به کار هستند می توانند با پرداخت ماهیانه 23 هزار تومان حق بیمه علاوه بر تحت پوشش قرار گرفتن بیمه تامین اجتماعی برای خود و خانواده هایشان از سایر مزایا از جمله درمان و بازنشستگی نیز بهره مند شوند.

وی گفت: کارگرانی که تاکنون موفق به کسب مهارت از طریق آموزش فنی و حرفه ای نشده اند می توانند پس از طی مراحل کسب مهارت و معرفی آنان به اداره کل تامین اجتماعی از این بیمه حمایتی برخوردار شوند.

