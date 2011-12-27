  1. استانها
جدال شاگردان نفرزاده با هاوش گنبد

کرج - خبرگزاری مهر: تیم والیبال سایپا البرز عصر فردا از سری مسابقات لیگ برتر به مصاف هاوش گنبد می رود.

به گزارش خبرنگار مهر ، دیدار دو تیم سایپا و هاوش فردا چهارشنبه در چارچوب هفته دوازدهم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های ایران در گنبد برگزار می شود.

حساسیت این بازی به ویژه هواداران و تماشاگران حساس گنبدی، کمیته برگزاری مسابقات را بر آن داشت تا رئیس کمیته داوری خود را برای نظارت بر این دیدار به گنبد اعزام کند.

محمد شاهمیری داور بین المللی کشورمان به عنوان داور اول قضاوت این دیدار که از ساعت 17 آغاز می شود، برعهده خواهد داشت و علیرضا قریب نیز به عنوان داور دوم وی را همراهی خواهد کرد.

نارنجی پوشان تیم والیبال سایپا فردا در حالی به مصاف آبی پوشان هاوش می روند که در 10 بازی گذشته خود به عنوان تیم پیروز، میدان مسابقه را ترک کردند و با 28 امتیاز در صدر جدول مسابقات والیبال باشگاه های برتر ایران قرار دارند.

