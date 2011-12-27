«تقلب بزرگ» به چاپ دوازدهم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «تقلب بزرگ» نوشته فرشاد مهدیپور از سوی انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ دوازدهم رسید.
این کتاب با رویکردی انتقادی عمدهترین اعتراضها به روند برگزاری انتخابات سال 88 و دلایل معترضان برای اثبات تقلب را با استفاده از مطالب و اظهارنظرهای صورت گرفته در دو هفته اول پس از انتخابات 22 خرداد مورد بررسی قرار داده است.
کتاب «تقلب بزرگ» همچنین به شبهات مطرح شده از سوی نامزدهای شکستخورده در انتخابات با عنوان کردن مساله تقلب پرداخته است و در راستای همین موضوع و با توجه به مبادی قانونی و بدون جهتگیری خاص به این شبهات پاسخ داده است.
در بخشی از این کتاب آمده: «آنچه پس از اعلام نتیجه انتخابات 22 خرداد رخداد، رویدادی کمنظیر در حیات سیاسی سی ساله جمهوری اسلامی بود. نامزدی که خود را پیروز انتخابات میدانست و در تمامی دوره تبلیغات، از خود چهرهای قانونمدار و متعهد به نمایش گذاشته بود، ناگهان تغییر موضع داد و (در همان لحظات اولیه) بیاقامه هیچ دلیل و دعوایی، خواهان ابطال انتخابات شد.
این در حالی است که شوک بزرگ ناشی از این اتفاق، پس از دورهای تردید و سرگردانی به شکافی بزرگ در جامعه منجر شد و فضایی بهشدت دو قطبی را میان نخبگان، مردم و حاکمیت بهوجود آورد؛ موج بیاعتمادی برخاسته از اعلام تقلب گسترده در انتخابات آنچنان فراگیر شد که حتی پاسخهای واقعی هم چندان مورد توجه افکار عمومی قرار نگرفت و شنیده نشد.»
چاپ دوازدهم کتاب تقلب بزرگ در شمارگان 2000 نسخه، 98 صفحه، قطع پالتویی و بهای 12000 ریال منتشر شده است.
