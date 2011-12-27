۶ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۰۰

حجت الاسلام صادقی:

نشست سیاسی تحلیل فتنه 88 در بردسکن برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: جانشین فرمانده مرکز بسیج طلاب و روحانیون خراسان رضوی از برگزاری نشست سیاسی تحلیل و بررسی فتنه 88 پایگاه های بسیج طلاب در آستانه روز بصیرت در بردسکن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صداقت صادقی گفت: این نشست در راستای آشنایی طلاب و روحانیون بسیجی با اهداف پشت پرده فتنه88 و تحلیل انتخابات مجلس نهم سال1390برگزار می شود.

وی افزود: این برنامه در آستانه فرارسیدن 9دی و حماسه ایمان و اقتدار ملت ایران و بیعت با مقام معظم رهبری و نقش جریان انحرافی در انتخابات مجلس نهم با حضور طلاب و روحانیون بسیجی برگزار می شود.

جانشین فرمانده مرکز بسیج طلاب و روحانیون خراسان رضوی یادآور شد: این نشست به همت پایگاه بسیج طلاب الزهرا(س) شهرستان بردسکن در روز پنجشنبه هشتم دیماه 90 با حضور مسئول عقیدتی سیاسی ناحیه سپاه شهرستان بردسکن در مدرسه علمیه الزهرا(س) این شهرستان برگزار می شود.

