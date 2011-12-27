قصد دارم هم در انتخابات خبرگان و هم در انتخابات مجلس شرکت کنم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن غرویان استاد حوزه و دانشگاه امروز سه شنبه که به منظور ثبت نام در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به ستاد ثبت نامی که در ستاد انتخابات کشور مستقر است، آمده بود، در بیان هدفش از شرکت در این دوره از انتخابات گفت: من چندین بار استخاره کردم و خوب آمد و برای انجام تکلیف شرعی قصد دارم که کاندیدای انتخابات مجلس نهم شوم.

وی افزود: می خواهم ببینم که آدم های بی پول هم می توانند وارد مجلس شوند یا نه چون برخی از دوستان به من گفتند که باید 1 میلیارد پول داشته باشیم، تا بتوانیم در انتخابات پیروز شویم.

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه این سوال را مطرح کرد که آیا در نظام جمهوری اسلامی ایران باید حتماً افراد با 1 میلیارد تومان پول برای انجام وظیفه بیایند؟

وی در ادامه در خصوص اینکه آیا نامش در لیست جبهه متحد اصولگرایان قرار خواهد گرفت؟ گفت: اگر در جبهه متحد اصولگرایان آقای مهدوی کنی و دوستانشان تمایل داشتند که ما را در لیست خود قرار دهند، از این موضوع استقبال می کنم، وگرنه به صورت مستقل هم برای خبرگان و هم برای انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندیدا خواهم شد.

وی افزود: برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان 3 دوره پیاپی شرکت کرده است اما موفق به اخذ رأی کافی نشده است.