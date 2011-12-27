تمامی اعضای مجمع، یاری رسان هیئت های ورزشی باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز منتقمی در مجمع انتخاباتی هیئت بولینگ و بیلیارد البرز با تاکید بر کمک تمامی اعضای مجمع به هیئت، از رئیس انتخابی خواست تا از اعضای مجمع و سرمایه های انسانی آن در آینده هیئت استفاده کند.

وی ابراز داشت: در بسیاری از استانها و شهرهای کشور حساسیت های زیادی در رابطه با رشته بیلیارد وجود دارد که البته در استان البرز به دلیل مدیریت صحیح و عملکرد مناسب هیئت و باشگاه دارها این مسئله تقریبا وجود ندارد اما باید دقت کنیم با توجه به استقبال خوب باشگاه دارها در استان برای دادن مجوز به افرادی که خواهان تاسیس باشگاه بیلیارد هستند حساسیت و دقت ویژه ای به خرج دهیم.

منتقمی با اشاره به سنگین و سخت تر شدن کار هیئت پس از انتخابات گفت: یکی از مهمترین کارهای هیئت برقراری ارتباط با فدراسیون و برگزاری مسابقات مختلف از جمله رقابتهای بین المللی است و امیدواریم که بتوانیم با سعی و تلاش زیاد و حمایت از ورزشکاران استان در این رشته نفرات و امتیازات خوبی هم در تیم ملی داشته باشیم.

مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز افزود: تمامی برنامه های هیئت باید در اختیار اعضا قرار گرفته و در مجمع تصویب شود، همچنین مجمع نباید فقط نقش رای دهنده را ایفا کند بلکه باید هرجا که لازم بود جلسه گذاشته شود و حتی اختیار دارد رای داده شده به فرد انتخابی را پس بگیرد.

وی اظهار داشت: باید توجه شود که در جلسات مجمع باید نماینده فدراسیون و نماینده مدیرکل حضور داشته باشند تا با بحث و تبادل نظر درباره مسائل مختلف و مشکلات بتوانیم بهترین تصمیم گیری و راه حل را ارائه دهیم.