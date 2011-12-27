۶ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۵۰

کتاب «ساختار ریتمیک موسیقی ایرانی» به زبان انگلیسی منتشر شد

کتاب انگلیسی «ساختار ریتمیک موسیقی ایرانی» تالیف محمدرضا آزاده فر به زبان انگلیسی و با همراهی 101 نمونه صوتی توسط انتشارات دانشگاه هنر وارد بازار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب انگلیسی «ساختار ریتمیک موسیقی ایرانی» تالیف دکترمحمدرضا آزاده فر، رئیس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر، پس از چند ماه نایاب شدن دربازارهای داخلی و خارجی توسط انتشارات دانشگاه هنر تجدید چاپ شد.

این کتاب در 380 صفحه به زبان انگلیسی و با همراهی 101 نمونه صوتی وارد بازارشد.

آزاده‌‌فر در این باره به خبرنگار مهر گفت: این کتاب جای خود را به عنوان یکی از مراجع مطالعه ریتم موسیقی ایرانی در آکادمی‌های دنیا باز کرده است و پس از بالارفتن فروش آن در سه ماهه نخست 2011 به یک باره بازار از وجود این کتاب خالی شد.

وی در مورد تغییرات ایجاد شده در چاپ دوم این کتاب افزود: برخی یافته‌های جدید در متن کتاب جا گرفته و شکل ظاهری کتاب نیز از نظر صفحه‌ آرایی و طرح جلد ارتقاء یافته است.

مولف کتاب «ساختار ریتمیک موسیقی ایرانی» درباره چاپ اثر بعدی خود به زبان انگلیسی، اظهار داشت: چندی پیش با هماهنگی  برخی استادان فلسفه و زیبایی‌‌شناسی موسیقی دانشگاه کمبریج، پیشنهاد تالیف کتاب مشترکی رسید که در حال ویرایش‌های علمیاتی اثر هستم. این کتاب در سال 2012 توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر خواهد شد.

