180 داوطلب نمایندگی مجلس در تهران ثبت نام کرده اند/ 157 مرد و 23 زن

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نایبی با اشاره به ماده 32 قانون انتخابات که همه چیز بر عهده مردم گذاشته شده است، افزود: برای شهرستان تهران معتمدینی انتخاب شده اند که مورد تأیید شورای نگهبان هستند و تعداد آنها به 30 نفر می رسد.

وی گفت: از این تعداد هشت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل و نماینده منتخب شورای اسلامی شهرستان، رئیس اداره ثبت احوال استان و فرماندار، امور اجرایی انتخابات را از ابتدا تا انتها انجام می دهند.

ثبت نام 157 مرد و 23 زن

نماینده عالی دولت در شهرستان تهران بیان داشت: تا ظهر چهارمین روز نام نویسی از داوطلبان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تعداد ثبت نام کنندگان در حوزه انتخابیه استان تهران 180 نفر بود که در این میان 157 نفر مرد و 23 نفر زن بودند.

وی افزود: تاکنون 76 نفر در فرمانداری ثبت نام کرده اند که 72 نفر را مرد و چهار نفر را زن تشکیل داده اند.

نایبی بیان کرد: حوزه تهران، مرکز حوزه اقلیتهای مذهبی نیز است که حوزه های فرعی آن در برخی شهرها، در نظر گرفته شده به نام نویسی می پردازند.