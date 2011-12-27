۶ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۳۹

ویلاس بوآس:

قهرمانی لیگ برتر به چلسی نمی‌رسد

سرمربی تیم فوتبال چلسی قهرمانی این تیم در رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر را دور از واقعیت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، آبی پوشان استمفوردبریج دوشنبه شب در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر در دیداری خانگی با نتیجه تساوی یک بر یک مقابل فولهام متوقف شدند.

بر پایه گزارش ساکرنت، اختلاف امتیاز چلسی با تیم‌های صدرنشین منچسترسیتی و منچستریونایتد با این تساوی به 11 امتیاز رسید.

آندره ویلاس بوآس پس از تساوی با فولهام گفت: فکر می‌کنم کار دشوار شده است. اگر ما می‌توانستیم در ماه دسامبر نتایج خوبی کسب کنیم، شانس بالایی برای قهرمانی داشتیم.

وی افزود: شما باید موضوعات را همانگونه که هستند ارزیابی کنید. ما باید واقع‌گرا باشیم. در حال حاضر تنها باید روی موقعیتی که داریم تمرکز کنیم. شاید لیگ برتر در این لحظه برای ما تمام شده باشد.

