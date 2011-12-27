ترکیب جبهه متحد اصولگرایان آذربایجان شرقی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصمیم اتخاذ شده "حجت الاسلام مشهوری" از سوی روحانیت، "اکبر طارم" از سوی ایثارگران و "بیوک مقدسی بخشایش" از سوی فعالان سیاسی، به عنوان اعضای حکم جبهه متحد اصولگرایان آذربایجان شرقی معرفی شدند.

در کمیته اجرایی جبهه متحد اصولگرایان آذربایجان شرقی نیز حضور "اصغر نعلبندپور" نماینده مشترک رهپویان و ایثارگران و "نقی ابراهیمی سنایی" نماینده مشترک جبهه پیروان خط امام و رهبری و جامعه اسلامی مهندسین قطعی شده است اما رایزنی ها برای اضافه شدن سه یا چهار نفر دیگر ادامه دارد.

متکی: اصولگرایان با تمامی نیروهای خود وارد میدان شده اند

بر اساس این گزارش، منوچهر متکی دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان‌ در همایش جبهه متحد اصولگرایان آذربایجان شرقی گفت: فصل‌الخطاب جبهه متحد اصولگرایان، رهنمودهای مقام معظم رهبری است و اگر در جایی کج رفتیم باید برگردیم و نباید جلو و عقب بیفتیم.

وی با اشاره به اعلام آمادگی تمامی نیروهای اصولگرا گفت: جبهه پایداری تاکنون جواب مشخصی نداده و سعی داریم تا با رعایت اصول اصولگرایی و اخلاق‌مداری با این جبهه به وحدت برسیم.

متکی تصریح کرد: جبهه پایداری مهلت دارد تا ظرف روزهای باقی مانده نظر مساعد خود را برای قرار گرفتن در ترکیب جبهه متحد اصولگرایان اعلام کند.

وی با اشاره به سابقه ی حضور یک دهه ای جبهه اصولگرایان در ساختار تشکیلات سیاسی کشور گفت: اصولگرایان نظام در این مدت تلاش کرده‌ایم تا از کارهای خود ارزیابی داشته و نقاط ضعف خود را رفع کنند.

متکی وفاداری به شاخص‌های اصولگرایی، داشتن قابلیت‌های شخصی و ظرفیت رای آوری را شاخصه اصلی کاندیداها برای حضور در عرصه انتخابات دانست و اضافه کرد: همگی باید بدانیم که رای اصلی از ناحیه مردم است.