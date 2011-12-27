زیرساختهای لازم برای صدور کارت ملی هوشمند در کرمانشاه آماده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید دادوش هاشمی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه با مدیر کل اداره ثبت و احوال و روسای ثبت و احوال شهرستانها که به مناسبت هفته ثبت و احوال در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد، با اشاره به اقدامات و کارهای ارزشمند اداره ثبت احوال، گفت: کارهای خوبی در ثبت و احوال کرمانشاه در حال انجام است که قابل تقدیر است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: در استان کرمانشاه کارها و اقداماتی در حوزه ثبت و احوال در حال انجام است که استان به عنوان استان پیشگام در این زمینه شناخته شده است.

هاشمی افزود: زیرساختهای لازم برای صدور کارت ملی هوشمند در استان شکل گرفته که این طرح با بیشترین کارایی صورت خواهد گرفت.

وی گفت: این طرح بیشترین خدمات را به مردم ارائه خواهد داد از این رو امیدواریم با اجرای آن مردم بیش از پیش از خدمات ثبت و احوال بهره مند شوند.

هاشمی از مسئولان ثبت و احوال استان خواست برای اجرایی شدن طرح کارت ملی هوشمند نهایت تلاش خود را بکار گیرند تا استان جزء استان های برتر در این زمینه قرار گیرد.

در ادامه این جلسه، مدیر کل ثبت و احوال استان نیز با اشاره به انتخاب استاندار کرمانشاه به عنوان استاندار برتر و حامی ثبت و احوال گفت: جادارد که انتخاب استاندار کرمانشاه را در زمینه استاندار برتر و حامی ثبت و احوال و اهدای لوح تقدیر از سوی مزیر محترم کشور به ایشان تبریک عرض کنیم.

جودی در پایان افزود: خوشبختانه طی چند سال گذشته اقدامات خوبی در ثبت و احوال استان صورت گرفته و هم اکنون 98 درصد ولادت ها در استان ثبت می شود که این میزان در کشور میزان و رتبه بالایی است.