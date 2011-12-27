سامانه ممیزی و اطلاعات مکانی در بردسکن طراحی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امید مختاری در خصوص این طرح گفت: پس از صدور کارت شناسایی برای یک ملک و وارد کردن کد رهگیری آن در سامانه می توان تمام اطلاعات ملک مذکور از جمله امور زیر بنایی از قبیل لوله کشی آب، برق، گاز و تلفن و نیز تمام نیازهای مالک در حوزه شهرداری مانند پرداخت عوارض و یا درخواست صدور پروانه را به صورت اینترنتی انجام داد.

وی ادامه داد: در صورت اجرایی شدن این طرح ضمن تشکیل پایگاه اطلاعاتی جامع و به روز از املاک شهری نیازهای اطلاعاتی شهر بر طرف می شود و در مسیر مدیریت هرچه مطلوب تر شهرداری ها گام بر می داریم.

مسئول واحد پژوهش شهرداری بردسکن در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به احداث چهار پارک با 70 درصد پیشرفت فیزیکی در شهر بردسکن اضافه کرد: با بهره برداری از این پارک ها که مساحتی حدود 30 هکتار دارد و مبتنی بر نیازسنجی شهر بردسکن است سرانه فضای سبز در این شهر از سرانه کشور فراتر خواهد رفت.

مختاری اضافه کرد: در صورت اختصاص بودجه مدون به امر پژوهش و پیگیری استفاده هدفمند از آن در شهرداری ها می توان نسبت به پیشرفت چشم گیر فعالیت های پژوهشی و بهره مندی آحاد جامعه از نتایج این مطالعات اطمینان حاصل کرد.