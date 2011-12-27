جزئیات قرارداد 6 میلیارد دلاری توسعه میدان گازی لاوان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زیرکچیان زاده امروز در حاشیه مراسم امضای قرارداد طرح توسعه میدان گازی لاوان در تهران با بیان اینکه یکی از اهداف شرکت ملی نفت ایران ایجاد 10 میلیارد فوت مکعب افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی در خلیج فارس با توسعه میادین همچون کیش، فرزاد، فروز و لاوان است، گفت: با توسعه میدان لاوان علاوه بر افزایش تولید گاز، ساخت یک مجتمع جدید پتروشیمی هم در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ذخیره درجای گاز طبیعی میدان لاوان را 9.5 تریلیون فوت مکعب اعلام کرد و افزود: از این میزان 6.2 میلیون تریلیون گاز قابل برداشت است.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به وجود حدود 62 میلیون بشکه میعانات گازی در میدان گازی لاوان، از سرمایه گذاری 1.1 میلیارد دلاری برای توسعه این میدان دریایی خبر داد و یادآور شد: در مجموع برای ساخت یک مجتمع پتروشیمی و توسعه بخش بالادستی میدان لاوان حدود 6 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام خواهد شد.

این مقام مسئول هدف از طرح توسعه میدان گازی لاوان را تولید روزانه 750 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی و 11 هزار بشکه میعانات گازی عنوان کرد و افزود: علاوه بر این امکان استحصال سالانه 260 هزار تن مایعات گازی وجود دارد.

زیرکچیان زاده در خصوص خروج یک شرکت لهستانی از طرح توسعه میدان گازی لاوان توضیح داد: این شرکت اروپایی ارتباط خوبی به منظور توسعه میدان گازی لاوان برقرار کرده بود و حتی طرح جامع اولیه توسعه این میدان توسط این مجموعه تدوین شده بود.

مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره با تاکید بر اینکه این شرکت لهستانی قصد داشت گاز تولیدی میدان لاوان را به بازارهای جهانی به صورت خام صادر کند، تاکید کرد: با توجه به سیاست وزارت نفت به منظور ایجاد ارزش افزوده و حداکثر سازی منافع ملی توسعه این میدان گازی برای ساخت مجتمع های پتروشیمی به مجموع های سپهر انرژی واگذار شد.