80 درصد هزینه داروی گران قیمت سرطان سینه پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن امامی رضوی روز سه شنبه در نشست خبری جشنواره حاکمیت بالینی اظهار داشت: بر روی این طرح 18 ماه کار شده است و طی آن بخشنامه جدیدی به مراکز درمانی ابلاغ شد.

وی با اشاره به اینکه داروی هرسپتین پیش از این حداقل 50 میلیون تومان هزینه به بیمار تحمیل می کرد، افزود: وزارت بهداشت به دلیل محدودیت منابع تنها 30 درصد این مبلغ را تحت پوشش قرار می‌داد که با پروتکلهای جدید و انتخاب روش مناسب تجویز حمایت وزارت بهداشت از این دارو به 80 درصد افزایش یافت.

معاون درمان وزیر بهداشت در ادامه با بیان اینکه پروتکل جدید تجویز و افزایش حمایت وزارت بهداشت از این دارو، رضایت‌مندی بیماران را سبب می‌شود، ابراز داشت: داروی هرسپتین هنوز تحت پوشش بیمه نیست اما اخیرا ریاست جمهوری دستور پوشش بیمه‌ای تعداد بیشتری از دارو را اعلام کرده است.

امامی رضوی ادامه داد: با حمایت دولت، در خصوص اعتبارات بیماران مبتلا به سرطان، بدهی وزارت بهداشت به بیمارستانها تا پایان شهریور90 تسویه شده است.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح تجویزهای غیر ضروری این داروها کمتر شده و کمک زیادی به نظام سلامت خواهد شد.