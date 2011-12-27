۶ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۴۰

معاون وزیر بهداشت:

80 درصد هزینه داروی گران قیمت سرطان سینه پرداخت می شود

معاون درمان وزات بهداشت از آغاز اجرای طرح ساماندهی تجویز داروهای گران قیمت بیماران صعب العلاج به خصوص سرطان با پوشش 80 درصدی هزینه داروی پر مصرف "هرسپتین" خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن امامی رضوی روز سه شنبه در نشست خبری جشنواره حاکمیت بالینی اظهار داشت: بر روی این طرح 18 ماه کار شده است و طی آن بخشنامه جدیدی به مراکز درمانی ابلاغ شد.

وی با اشاره به اینکه داروی هرسپتین پیش از این حداقل 50 میلیون تومان هزینه به بیمار تحمیل می کرد، افزود: وزارت بهداشت به دلیل محدودیت منابع تنها 30 درصد این مبلغ را تحت پوشش قرار می‌داد که با پروتکلهای جدید و انتخاب روش مناسب تجویز حمایت وزارت بهداشت از این دارو به 80 درصد افزایش یافت.

معاون درمان وزیر بهداشت در ادامه با بیان اینکه پروتکل جدید تجویز و افزایش حمایت وزارت بهداشت از این دارو، رضایت‌مندی بیماران را سبب می‌شود، ابراز داشت: داروی هرسپتین هنوز تحت پوشش بیمه نیست اما اخیرا ریاست جمهوری دستور پوشش بیمه‌ای تعداد بیشتری از دارو را اعلام کرده است.

امامی رضوی ادامه داد: با حمایت دولت، در خصوص اعتبارات بیماران مبتلا به سرطان، بدهی وزارت بهداشت به بیمارستانها تا پایان شهریور90 تسویه شده است.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح تجویزهای غیر ضروری این داروها کمتر شده و کمک زیادی به نظام سلامت خواهد شد.

