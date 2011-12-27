۶ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۵۲

8 دی ماه/

بزرگترین همایش بصیرت در کرج برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز از برگزاری بزرگترین همایش با عنوان بصیرت در کرج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاشانی پور قبل از ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه با موضوع حماسه ماندگار 9 دی که در سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد، اظهار داشت: همایش بزرگ بصیرت به مناسبت روز 9 دی در کرج برگزار می شود.

وی ابراز داشت: این همایش ساعت 9:30 تا 11 صبح روز 8 دی ماه سال جاری در سالن همایش نژاد فلاح استان با سخنرانی اصلی حجت الاسلام علیرضا پناهیان و استاندار البرز برگزار می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز گفت: سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری نیز پیش از خطبه های نماز جمعه هفته جاری سخنرانی خواهد داشت.

وی ادامه داد: روز دهم دی ماه نیز در مسجد جامعه کرج بعد از نماز مغرب توسط بسیج استان برنامه های با عنوان بصیرت و ولایت برگزار خواهد شد.

کاشانی پور افزود: برنامه های نیز به مناسبت روز 9 دی توسط آموزش و پرورش استان اجرا می شود که برگزاری مسابقات در خصوص بصیرت و ولایت، برگزاری گفتمان و نشست های سیاسی و برگزاری مسابقه دل نوشته در خصوص بصیرت و ولایت از جمله آنها است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز اظهار داشت: شب جمعه هفته در کلیه مساجد کرج برنامه است که در 60 مسجد ویژه برنامه هایی در خصوص 9 دی و بصیرت افزایی اجرا می شود.

