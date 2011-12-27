بزرگترین همایش بصیرت در کرج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاشانی پور قبل از ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه با موضوع حماسه ماندگار 9 دی که در سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد، اظهار داشت: همایش بزرگ بصیرت به مناسبت روز 9 دی در کرج برگزار می شود.

وی ابراز داشت: این همایش ساعت 9:30 تا 11 صبح روز 8 دی ماه سال جاری در سالن همایش نژاد فلاح استان با سخنرانی اصلی حجت الاسلام علیرضا پناهیان و استاندار البرز برگزار می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز گفت: سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری نیز پیش از خطبه های نماز جمعه هفته جاری سخنرانی خواهد داشت.

وی ادامه داد: روز دهم دی ماه نیز در مسجد جامعه کرج بعد از نماز مغرب توسط بسیج استان برنامه های با عنوان بصیرت و ولایت برگزار خواهد شد.

کاشانی پور افزود: برنامه های نیز به مناسبت روز 9 دی توسط آموزش و پرورش استان اجرا می شود که برگزاری مسابقات در خصوص بصیرت و ولایت، برگزاری گفتمان و نشست های سیاسی و برگزاری مسابقه دل نوشته در خصوص بصیرت و ولایت از جمله آنها است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز اظهار داشت: شب جمعه هفته در کلیه مساجد کرج برنامه است که در 60 مسجد ویژه برنامه هایی در خصوص 9 دی و بصیرت افزایی اجرا می شود.