به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "کلید" جرای ویژه تئاتر بصیرت است که از ساعت 19 روز هفتم تا 27 دی ماه در تالار وحدت به کارگردانی محمدرضا مداحیان اجرای برنامه خواهد داشت.

سالن کنفرانس تئاتر شهر بازی انتظار، علامت دل من است به کارگردانی رضا داداشی، غریبه به کارگردانی علیرضا دیلمی و نقش بر آب رحمان قدمی به روی صحنه می‌روند.

در تالار محراب نذر کریم هادی عطایی در فضای باز این تالار اجرا می شود و قدسیان ماندانا عبقری، خواب رنگی سعید رحیمی، تمام من همه عدومهدی ملاک، یاد مردان افشین قاسمی، مجلس شمر کشون حجت الله خادم فرد، صدای سکوت حسین عبدالهی، اجاق خاموش چراغ خداداد خدام، حر بن یزید ریاحی سینا دل شادی و آن دست‌ها و آن مشک وحید قوهستان اجرا خواهند شد.

فرهنگ سرای نیاوران نیز ابو غریب حنفی صادق سروعلیشاهی، آن سوی پل علیرضا تراشلو، گمبست احمدرضا امیرخانی، نقل سرخ علی رضا قاسمی و با هم به سوی روشنایی باقلاچی اجرا می‌شود.

همچنین در تهران دانشگاه امیر کبیر نذر کریم هادی عطایی، میدان مین احمد صمیمی و خواب رنگی سعید رحیمی اجرا می شود.

دانشگاه تربیت مدرس در نخستین یادواره هنری "تجلی بصیرت" میزبان مین احمد صمیمی، قدسیان ماندانا عبقری و مسیر مسعود محرابی خواهد بود.

دانشگاه سوره تضاد حسین آشوری، صبحانه است کیانوش نژاد، در بیداری محمد حسین یکتا عربانی، بدریه ما ادری سیما رحمانی، آداب جنگی، محسن پنجابی، عمو هاشم علی بیگدلی و نیلوفر زمردیان، آرش کمانگیر پویا رئیسی و تلاشی برای نتیجه سید محمد رضوی اجرا می‌شود.

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مسیر مسعود محرابی، آن دست‌ها و آن مشک عرفان قوهستانی و قدسیان ماندانا عبقری را به میزبان است.

دانشگاه علامه طباطبایی میدان مین احمد صمیمی، قدسیان ماندانا عبقری و مسیر مسعود محرابی دارد. همچنین دانشگاه علم و صنعت میدان مین احمد صمیمی و نذر کریم هادی عطایی اجرا می‌شود.

دانشگاه صنعتی‌شریف مسیر مسعود محرابی، آن دست‌ها و آن مشک عرفان قوهستانی و نذر کریم هادی عطایی به روی صحنه می‌برد. در شهرهای مختلف ایران نیز دانشگاه اصفهان اجرای شور شیدایی جواد ولاتخافی، منتظران حسین عبداللهی، دیده‌بان اسماعیل صرامی، شور شیدایی جواد ولاتخافی، منتظران حسین عبدالهی، دیده‌بان، اسماعیل صرامی و دیده بان اسماعیل صرامی را دارد.

دانشگاه ایلام گمشده نادره حیدریان، روی قبر من پا بگذارید حیدر رضایی در دو نوبت، گمشده نادره حیدریان اجرا می‌شود. همچنین در دانشگاه شهید چمران اهواز قاب هشتم آرش ساربان و علی بنائیان در سه نوبت اجرا می‌شود.

دانشگاه کردستان دردی خاموش سید فریدون احمدی در دو نوبت اجرا دارد. دانشگاه گیلان نمایش شمر خوان مرتضی عالمی در سه نوبت اجرا خواهد شد.

دانشگاه علمی کاربردی دهلران گمشده نادر حیدریان را در سه نوبت و دانشگاه فردوسی مشهد عموهاشم علی بیگدلی را در دو نوبت اجرا خواهد کرد.

دانشگاه بوعلی همدان آدم های پوچ رضا فقیهی را در دو نوبت و دانشگاه اراک حر بن یزید ریاحی سینا دل شادی یک نوبت و اجاق چراغ خاموش خداداد خدام را در دو نوبت به روی صحنه می‌برد.

دانشگاه خلیج فارس بوشهر مروا فلاح احمدی را در دو نوبت و شعله‌ها و موج و بادبان ما جهانشیر یار احمدی را در یک نوبت اجرا می‌برد.

دانشگاه محقق اردبیلی با هم به سوی روشنایی باقلاچی را در دو نوبت اجرا می کند. همچنین پلاتوهای استان قم تمام من همه عدو مهدی ملاک و دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن گمبست احمد رضا امیرخانی در دو نوبت و دانشگاه لرستان مجلس شمر کشون حجت الله خادم فرد را در این جشنواره دارد.