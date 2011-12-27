250میلیارد ریال اعتبار تسهیلات قرض الحسنه به استان کرمانشاه اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید دادوش هاشمی از اختصاص 250 میلیارد ریال اعتبار تسهیلات قرض الحسنه، ویژه مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه خبر داد و گفت: این تسهیلات قرض الحسنه قطعا باید به افراد کم درآمد و محروم استان با اولویت شهرستانهای تابع و افراد سرپرست خانواده توزیع شود.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: توزیع این تسهیلات باید با دو محدوده زمانی و اعتبار متفاوت در طی چند ماه باقی مانده سال جاری و سال 91 به اتمام برسد.

هاشمی گفت: سقف مبلغ این تسهیلات 10 میلیون ریال و با باز پرداخت 36ماهه و حداق یک نفر ضامن به متقاضیان از سوی بانک های عامل اقدام می شود.

این مصوبه در جلسه پیگیری مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه که در تاریخ ششم دیماه سال جاری با حضور مهندس واحدی معاون برنامه ریزی و مدیران عامل بانکهای استان در محل سالن اجتماعات استانداری برگزار شد، برای اجرایی شدن به بانکهای عامل ابلاغ و اعلام شد

