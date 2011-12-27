7 زندانی شیعه در عربستان آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات عربستان سعودی شب گذشته هفت نفر از زندانیان شیعه را که در جریان اعتراضات اخیر در استان قطیف بازداشت کرده بودند، آزاد کردند.

"زید الزاهر"، "احمد مشرف آل عبدالله"، "هاشم الحمزه"، "حسین الیوسف"، "عبدالله الفرج"، "سعید موسی سلیس" و "یوسف الربح" طی چند ماه گذشته به اتهام مشارکت در تظاهراتهای مردمی در شرق عربستان سعودی بازداشت شده بودند و در زندان مرکزی الدمام به سر می بردند.

نیروهای امنیتی سعودی طی ماه های گذشته 385 نفر از معترضان را بازداشت کرده اند که همچنان 60 نفر از این افراد از جمله "توفیق العامر" از علمای دینی، "نذیر الماجد" نویسنده و "فاضل المناسف" فعال حقوقی سعودی همچنان در زندان هستند.

خاطرنشان می شود در جریان تظاهرات اخیر در شرق عربستان برای نخستین بار از آغاز اعتراضات چهار جوان سعودی به نامهای "آل قریرص" 26 ساله از شهرک العوامیه، "منیب آل عدنان" 20 ساله از شهرک الشویکه، "ناصر المحیشی" 19 ساله و "علی الفلفل" 24 ساله به دست نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند. منطقه شرقیه از مناطق نفت خیز عربستان است که شیعیان سعودی در آن حضور جدی دارند. شیعیان در مجموع 10 درصد از جمعیت 26 میلیونی عربستان را شامل می شوند که در آغاز اعتراضات، در حمایت از مردم بحرین نیز تظاهرات کردند.

