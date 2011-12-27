خراسان جنوبی رتبه نخست ثبت وفات در مهلت قانونی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی پورحسین پیش از ظهر سه شنبه در شورای هماهنگی ثبت احوال استان، با اشاره به اینکه مدت قانونی ثبت وفات 10 روز تعیین شده است، اظهار داشت: این استان در رتبه بندی کشوری در ثبت وفات در مهلت قانونی با 99.40 درصد رتبه نخست کشور را از آن خود کرده است.

وی با اشاره به اینکه مهلت قانونی ولادت 15 روز است، افزود: این استان با ثبت 99.7 درصد ولادت ها در رتبه دوم کشور قرار دارد.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی همچنین مدت زمان قانونی ثبت ازدواج و طلاق را 15 روز ذکر کرد.

پورحسین از آغاز طرح صدور شناسنامه مکانیزه از تیر ماه 89 در استان خبر داد و گفت: اجرای این طرح هنوز به صورت فراخوان عمومی انجام نشده، اما صدور شناسنامه برای نوزادان متولد شده و افرادی که شناسنامه آنها درچارنقص، مفقود و یا می خواهند نام و یا نام خانوادگی خود را تغییر دهند به صورت مکانیزه انجام می شود.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی در خصوص نامگذاری های موالید در استان، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون نام حضرت فاطمه(س) 30 درصد فراوانی نامگذاری دختران را به خود اختصاص داده است.

وی، امیرعلی، ابوالفضل، امیرمحمد، امیرحسین، علی، مهدی و محمدمهدی را به ترتیب نام های نوزادان در سال جاری برشمرد و افزود: فاطمه، فاطمه زهرا، ستایش، زینب، نازنین زهرا و کوثر از جمله نام هایی است که برای دختران نامگذاری شده است.

پورحسین با اشاره به اینکه گذاشتن نام نیکو در ایجاد شخصیت و انگیزه افراد تاثیر بسزایی دارد، تصریح کرد: برای رفاه حال متقاضیان و ترویج هر چه بیشتر نام های پر محتوا بسته ای برای راهنمایی مردم منتشر خواهد شد.

وی ادامه داد: در بحث ازدواج و طلاق تفاهم نامه ای بین ادارات ثبت احوال و ثبت اسناد به امضا رسیده که قرار است اعلامیه های مذکور در پایان هر ماه به صورت مکانیزه و از طریق خدمات الکترونیک همانند واقعه ولادت و وفات به پایگاه جمعیتی سازمان منتقل شود.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی در پایان بر اهمیت ثبت کدپستی خانوارها تاکید کرد و یادآور شد: طبق قانون هر ایرانی باید با تغییر کد پستی و محل سکونت به اداره ثبت احوال مراجعه و این تغییر را به ثبت برساند چرا که در غیر این صورت نمی توان آمار مهاجرت در کشور را ثبت کرد.