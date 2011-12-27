  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۶ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۵۰

طی سال جاری/

11 شکارچی در مناطق حفاظت شده شهرستان شیروان دستگیر شدند

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: 11 شکارچی در مناطق حفاظت شده گلول و سرانی شهرستان شیروان طی 9ماه گذشته دستگیر و به مراجع قضایی استان تحویل داده شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین آبسالان اظهار داشت: طی مدت یاد شده از این متخلفان، 11 لاشه قوچ و میش وحشی، یک لاشه کل، 16 قطعه کبک، دو قطعه باکلان و دو بهله دلیجه کشف شده است.

وی تصریح کرد: طی مدت یاد شده 10 اصله درخت شیر خشت نیز در منطقه قره چقه قطع شد که متخلفان دستگیر شدند.

کارشناس مسوول دفتر حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان‌شمالی نیز اظهار داشت: ورود گوزن زرد به زیستگاه‌های حیات وحش استان  بر این مناطق و حیوانات موجود در آن تاثیر نا مطلوبی دارد.

هروز جعفری با اشاره به اینکه زیستگاه اصلی این حیوان در منطقه خوزستان و کوه‌های زاگرس است، تصریح کرد:  این گونه از این مناطق یاد شده به استان وارد شده که با شرایط جدید سازگاری ندارد و ممکن است موجب تخریب حیات وحش شود.

وی گفت: این اداره کل هشت رأس از این گونه را برای بازدید شهروندان به پارک پردیسان واقع در منطقه باباامان بجنورد انتقال داده است.

وی یادآور شد: گوزن‌های زرد واقع در این منطقه توانسته‌اند خود را با شرایط وفق دهند و تعداد آنها هم اکنون با زاد و ولدهای انجام شده به 13 رأس رسیده است.

کد مطلب 1494835

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها