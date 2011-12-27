11 شکارچی در مناطق حفاظت شده شهرستان شیروان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین آبسالان اظهار داشت: طی مدت یاد شده از این متخلفان، 11 لاشه قوچ و میش وحشی، یک لاشه کل، 16 قطعه کبک، دو قطعه باکلان و دو بهله دلیجه کشف شده است.

وی تصریح کرد: طی مدت یاد شده 10 اصله درخت شیر خشت نیز در منطقه قره چقه قطع شد که متخلفان دستگیر شدند.

کارشناس مسوول دفتر حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان‌شمالی نیز اظهار داشت: ورود گوزن زرد به زیستگاه‌های حیات وحش استان بر این مناطق و حیوانات موجود در آن تاثیر نا مطلوبی دارد.

هروز جعفری با اشاره به اینکه زیستگاه اصلی این حیوان در منطقه خوزستان و کوه‌های زاگرس است، تصریح کرد: این گونه از این مناطق یاد شده به استان وارد شده که با شرایط جدید سازگاری ندارد و ممکن است موجب تخریب حیات وحش شود.

وی گفت: این اداره کل هشت رأس از این گونه را برای بازدید شهروندان به پارک پردیسان واقع در منطقه باباامان بجنورد انتقال داده است.

وی یادآور شد: گوزن‌های زرد واقع در این منطقه توانسته‌اند خود را با شرایط وفق دهند و تعداد آنها هم اکنون با زاد و ولدهای انجام شده به 13 رأس رسیده است.