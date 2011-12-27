به گزارش خبرگزاری مهر،‌ کارخانه فولاد هرمزگان که از ماه ها پیش تولید به صورت پیوسته را آغاز کرده عریض ترین‌ و سنگین ترین اسلب کشور را تولید می کند.



به گفته مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه این کارخانه با همکاری کنسرسیومی از شرکت های ایرانی- آلمانی (ایریتک – اس.ام.اس دماگ) ساخته شده و در خطوط تولید ،‌سیستم های نرم افزازی و همچنین مهار آلودگی منحصر به فرد به شمار می آید.



محمد مسعود سمیعی نژاد تصریح کرد: ظرفیت تولید شمش درفولاد هرمزگان هم اینک 1.5میلیون تن در سال است در حالیکه زیرساخت های آن برای تولید 3 میلیون تن فولاد خام ایجاد شده است که به زودی اجرایی می شود.



شرکت فولاد هرمزگان در گذشته دو واحد 800هزار تنی تولید آهن اسفنجی را به طور رسمی وارد مدار تولید کرده بود و درروزهای آینده نیز خط پیوسته ذوب و ریخته گری را در برنامه افتتاح دارد.



شرکت فولاد هرمزگان در سال گذشته به مزایده گذاشته شد که در نهایت، فولاد مبارکه سهام آن را در اختیار گرفت. این کارخانه در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس و در مجاورت بندرعباس واقع شده است.