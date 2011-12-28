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۷ دی ۱۳۹۰، ۷:۳۸

«طرح اشیا در تمدن اسلامی» برای دانشجویان تدوین شد

«طرح اشیا در تمدن اسلامی» برای دانشجویان تدوین شد

پردیس بهمنی از پایان تدوین کتاب «طرح اشیا در تمدن اسلامی» به عنوان منبع درسی دانشگاه پیام نور خبر داد.

پردیس بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کتاب را به سفارش انتشارات پیام نور نوشته و تحویل داده‌ام که برای سال تحصیلی 91- 92 منتشر می‌شود و در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: این کتاب ویژه دانشجویان رشته‌های طراحی صنعتی، هنر اسلامی و صنایع دستی تدوین شده و از منابع درسی آنها خواهد بود.

یکی از مولفان «گنجینه کامل نگارش‌های دانشجویی» همچنین توضیح داد: کتاب «طرح اشیا در تمدن اسلامی» بالغ بر 300 صفحه دارد و در آن، خصوصیات اشیا‌ء در تمدن اسلامی و قبل از آن در ایران باستان از لحاظ فرم، شکل و عملکرد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بهمنی افزود: این کتاب حاصل 6 سال تحقیق از اشیای موزه‌ای ایران باستان است که با استفاده از آثار موزه‌ای در موزه رضا عباسی و آبگینه تدوین شده است.

وی در پایان گفت: اشیای خانگی، علمی، آیینی، پزشکی و ... از جمله اشیایی است که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.

کد مطلب 1494838

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