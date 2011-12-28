«طرح اشیا در تمدن اسلامی» برای دانشجویان تدوین شد

پردیس بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کتاب را به سفارش انتشارات پیام نور نوشته و تحویل داده‌ام که برای سال تحصیلی 91- 92 منتشر می‌شود و در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: این کتاب ویژه دانشجویان رشته‌های طراحی صنعتی، هنر اسلامی و صنایع دستی تدوین شده و از منابع درسی آنها خواهد بود.

یکی از مولفان «گنجینه کامل نگارش‌های دانشجویی» همچنین توضیح داد: کتاب «طرح اشیا در تمدن اسلامی» بالغ بر 300 صفحه دارد و در آن، خصوصیات اشیا‌ء در تمدن اسلامی و قبل از آن در ایران باستان از لحاظ فرم، شکل و عملکرد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بهمنی افزود: این کتاب حاصل 6 سال تحقیق از اشیای موزه‌ای ایران باستان است که با استفاده از آثار موزه‌ای در موزه رضا عباسی و آبگینه تدوین شده است.

وی در پایان گفت: اشیای خانگی، علمی، آیینی، پزشکی و ... از جمله اشیایی است که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.