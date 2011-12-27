  1. استانها
  2. کرمانشاه
۶ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۳۱

شریفی:

همایش بصیرت و ولایت در شهرستان ثلاث باباجانی برگزار می شود

همایش بصیرت و ولایت در شهرستان ثلاث باباجانی برگزار می شود

ثلاث باباجانی - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ثلاث باباجانی گفت: به مناسبت سالروز نهم دیماه سال 88 همایش بصیرت و ولایت در شهرستان ثلاث باباجانی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله شریفی گفت: به مناسب روز پیوند مردم با ولایت و بزرگداشت حماسه 9 دی همایش بصیرت و ولایت در این شهرستان برگزار می شود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ثلاث باباجانی با اشاره به بیداری و آگاهی مردم کشورمان در مقابله با فتنه‌های داخلی و خارجی، تاکید کرد: مردم همیشه در صحنه انقلاب اسلامی نشان دادند هر جا که پای ارزش‌ها و آرمان‌های نظام در میان باشد هرگز کوتاه نخواهند آمد و گوش به فرمان رهبر خود هستند.

شریفی افزود: مدیریت و تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و حضور باشعور ملت ایران در نهم دی آبی بر آتش فتنه سال 88 بود که در حقیقت بزرگ‌ترین پیروزی پس از انقلاب اسلامی محسوب می شود.

همایش بصیرت و ولایت از سوی فرمانداری شهرستان ثلاث و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان صبح فردا(7 دی) در مجتمع وحدت این شهر برگزار می شود. 

کد مطلب 1494840

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها