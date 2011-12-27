تئاتر شهر به گروه ما فرصت ارتقا داد

به گزارش خبرنگار مهر، الهام کردا کارگردان نمایش "پرشین ‌کت" در نشست خبری این نمایش که سه‌شنبه 6 دی‌ماه برگزار شد، گفت:‌ از آنجا که این نمایش در فستیوال مونولوگ گروه تئاتر "لیو" اجرا و برگزیده شده بود پیشنهاد اجرا در تالار استاد انتظامی خانه هنرمندان مطرح شد اما ترجیح دادم در تئاتر شهر اجرا برویم چون فضای اینجا را دوست دارم.



کردا که اولین تجربه کارگردانی خود را سپری می‌کند، درباره این تجربه گفت:‌ دلم می‌خواست در مونولوگ‌های گروه "لیو"، کاری را اجرا کنم به همین دلیل به مهین صدری گفتم متنی برایم بنویسد و او این نمایشنامه را نوشت و 13 بار آن را بازنویسی کرد. در نهایت به مونولوگی بسیار خوب وعجیب رسیدیم. جریان سیال ذهن این آدم بسیار عجیب و درست است.

وی ادامه داد: این ترجیح به خاطر علاقه شخصی‌ام بود. ابتدا دوست داشتم نمایشم را در کارگاه نمایش به صحنه ببرم اما چنین امکانی وجود نداشت و بعد ماجرای تئاتر محیطی پیش آمد.



این بازیگر تئاتر با اشاره به دو شرکت خصوصی به عنوان حامیان مالی "پرشین کت" خواستار حمایت شرکت‌های مختلف از گروه‌های نمایشی شد و گفت: حمایت شرکتهای مختلف از تئاتر اتفاقی بسیار خوب است. با این اتفاق بده بستان خوبی رخ می‌دهد زیرا هم به تئاتری‌ها کمک می‌شود و هم این شرکتها می‌توانند کالایشان را تبلیغ کنند. اگر قرار است تئاتر خصوصی ایجاد شود، با این شیوه اتفاق می‌افتد.



کردا معتقد است‌ یکی از اتفاقاتی که در تئاتر شهر برای گروه "پرشین کت" افتاد این است که اجازه تجربه به گروه داده شده تا بتواند در هر اجرا کارمان را ارتقا بدهیم تا تماشاگر جذب کار ما شود، چرا که بخش مادی ماجرا هم مانند بخش معنویش بسیار مهم است.



مهین صدری نویسنده نمایشنامه "پرشین کت" نیز درباره روند نگارش این اثر گفت: این نمایش را به خاطر فستیوال مونولیو نوشتم و داستان آن درباره مردی است که در ایتالیا نوار ویدئویی ضبط می‌کند تا برای مادرش بفرستد و او برایش به خواستگاری برود.



او درباره تغییرات متن در اجرای عمومی افزود:‌ تغییرات زیادی نکرده است. در نسخه اولیه، کاراکتر ما در اتاقش نشسته بود اما حالا در محیط کافه‌ای که تعطیل است، مونولوگ خود را بیان می‌کند.



نمایش "پرشین کت" با بازی سعید چنگیزیان ساعت 19:30 در کافه تریای اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شود.