تئاتر شهر به گروه ما فرصت ارتقا داد

به گزارش خبرنگار مهر، الهام کردا کارگردان نمایش "پرشین کت" در نشست خبری این نمایش که سهشنبه 6 دیماه برگزار شد، گفت: از آنجا که این نمایش در فستیوال مونولوگ گروه تئاتر "لیو" اجرا و برگزیده شده بود پیشنهاد اجرا در تالار استاد انتظامی خانه هنرمندان مطرح شد اما ترجیح دادم در تئاتر شهر اجرا برویم چون فضای اینجا را دوست دارم.
کردا که اولین تجربه کارگردانی خود را سپری میکند، درباره این تجربه گفت: دلم میخواست در مونولوگهای گروه "لیو"، کاری را اجرا کنم به همین دلیل به مهین صدری گفتم متنی برایم بنویسد و او این نمایشنامه را نوشت و 13 بار آن را بازنویسی کرد. در نهایت به مونولوگی بسیار خوب وعجیب رسیدیم. جریان سیال ذهن این آدم بسیار عجیب و درست است.
کارگردان نمایش محیطی "پرشین کت" معتقد است اجرای این نمایش در کافه تریای اصلی مجموعه تئاتر شهر امکان این تجربه را به گروه داد تا در هر اجرا کار خود را ارتقا دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، الهام کردا کارگردان نمایش "پرشین کت" در نشست خبری این نمایش که سهشنبه 6 دیماه برگزار شد، گفت: از آنجا که این نمایش در فستیوال مونولوگ گروه تئاتر "لیو" اجرا و برگزیده شده بود پیشنهاد اجرا در تالار استاد انتظامی خانه هنرمندان مطرح شد اما ترجیح دادم در تئاتر شهر اجرا برویم چون فضای اینجا را دوست دارم.
نظر شما