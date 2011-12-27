نرم افزارهای مدیریت یکپارچه شهری ضمانت اجرایی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر قائمی مدیر عامل سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در جلسه روز سه شنبه شورای شهر به ارائه گزارش از معماری مکان مبنای شهر تهران و استاندارد سازی آدرس شهر تهران در مقیاس بین المللی - کدینگ معابر شهر تهران پرداخت و در این زمینه گفت: ما در شهرداری تهران برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری از طریق توانمند سازی با استفاده از اطلاعات مکانی SDI پیش نیازهای اساسی برای تحقق آن را ، وجود اطلاعات پروژه پایه ای و زیر ساختی استاندارد، تعیین متولیان تولید و بروز رسانی اطلاعات، ایجاد پشتوانه قانونی و فرهنگ سازی و ایجاد بسترهای IT مورد نیاز برای اشتراک اطلاعات عنوان کرد.

وی ادامه داد: وظایف شهرداری در تدوین سند SDI ، تدوین SDI سازمانی شهرداری، ایجاد زیرساخت های تولید و به روز رسانی اطلاعات پایه، تولید اطلاعات مکانی پایه شهری و ایجاد روال های به روز رسانی ، پیاده سازی خدمات مورد نیاز برای مکانمند کردن فرایند ها و پیاده سازی خدمات مورد نیاز برای به اشتراک گذاری اطلاعات به شمار می رود.

مدیر عامل سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران وظایف شهرداری در ایجاد SDI شهری را تهیه نقشه جدید تهران، تهیه عکسهای هوایی، محاسبات مثلث بندی تهران، تبدیل و تولید نقشه وتشکیل پایگاه اطلاعات عنوان کرد و گفت: برخی فعالیتهای انجام شده در این زمینه نیز شامل ایجاد سامانه تصاویر هوایی و ماهواره ای و سامانه طرح تفصیلی صورت گرفته است.

قائمی ادامه داد: در پیاده سازی خدمات مورد نیاز برای به اشتراک گذاری اطلاعات، اقداماتی همچون سامانه نقشه تهران و IPIنقشه، برقراری ارتباط الکترونیکی با شرکت پست، برقراری ارتباط الکترونیکی با شرکت برق، اجرای پروژه مطالعاتی نظام آدرس دهی شهر تهران(GNAF) واجرای طرح کدینگ معابر شهر تهران بر شمرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بر این اساس تمام تابلوهای شهر تهران به یک برچسب کدینگ مجهز می شوند و پس از آن تمام آدرس دهی های شهر تهران بر اساس استاندارد صورت خواهد گرفت و در تمام قبوض شهری آدرس دهی ها استانداردسازی می شوند.

در ادامه جلسه خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران گفت: از شهرداری می خواهیم اگر قرار است پیاده رو سازی به انجام رسانند، همراه آن کانال تاسیساتی نیز چنانچه قابلیت اجرا داشته باشد، به انجام رسد.

وی ادامه داد: اینگونه نباشد که میلیاردها تومان هزینه پیاده راه سازی کنیم و دوباره برای ایجاد تاسیسات این پیاده راهها تخریب شود.

در همین رابطه، رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به اهمیت موضوع ضمانت اجرایی استفاده از این ابزار مدیریتی، اظهار کرد: شهرداری تهران نرم‌افزار و ابزار لازم برای یکپارچه‌سازی مدیریت شهری را فراهم کرده است اما ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد.

وی با بیان اینکه تمامی حوزه‌های اجرایی توافقات خود را در زمینه مدیریتی دنبال می‌کنند، عنوان کرد: دانشی که شهرداری در جلسه امروز از آن گزارش داد، درونی نیست و با وضعیت تهران همخوانی ندارد.

خادم همچنین در خصوص موضوع فرهنگسازی که قائمی در گزارش خود به آن اشاره کرده بود، گفت: بهتر است از واژه فرهنگ‌پذیری استفاده کنیم، چراکه واژه فرهنگسازی با نگاه رعیتی است و نباید برای شهروندان از چنین واژه‌ای استفاده شود.