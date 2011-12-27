ویژه نامه روزنامه همشهری با نام «نهضت حضور» فردا منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشریه «نهضت حضور» ویژه بزرگداشت دومین سالگرد حماسه نهم دی، با موضوع بررسی و تحلیل 22 حضور تاریخی و سرنوشت ساز ملت ایران به عنوان پشتوانه های اصلی انقلاب اسلامی، فردا چهارشنبه به همراه روزنامه همشهری توزیع خواهد شد.

«نهضت حضور» در گفتگوهایی با علی‌اکبر ولایتی، غلامعلی حداد عادل و محمدحسین صفار هرندی به بررسی ابعاد حضورهای مردمی به عنوان سرمایه های اجتماعی نظام در مقاطع سرنوشت ساز می‌پردازد و در میزگردی تحلیلی با حضور عباس سلیمی‌نمین، تقی‌ آزاد ارمکی و محمد صادق کوشکی از منظر تاریخ ، سیاست و جامعه‌شناسی حماسه‌های مردمی انقلاب اسلامی را تحلیل می کند. در سرمقاله این ویژه نامه به قلم حسین قربانزاده سردبیر روزنامه همشهری آمده است: این ویژنامه سعی کرده است تا تعدادی از راهپیمایی های تاریخ ساز 35 سال اخیر که محصول روشنگری و تبیین حقیقی وقایع و در مسیر اعتلای مکتب امام راحل بوده اند را بازخوانی و با انجام گفتگوها، میزگردها و مقالات، ابعاد حضور سرمایه های اجتماعی نظام جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف را تبیین کند.

ویژه‌نامه «نهضت حضور» در 2 بخش تهیه شده است که بخش نخست آن، بررسی 22 حضور سرنوشت‌ساز مردم در طول تاریخ انقلاب اسلامی از 19 دی سال 1356 تا نهم دی‌ماه سال 88 همراه با گزارش‌های تصویری از این راهپیمایی ها از جمله راهپیمایی تاسوعا و عاشورای سال 1357، برگزاری نماز عید فطر سال 1357 در تپه های قیطریه، تظاهرات مردم در اعتراض به خیانت‌های بنی‌صدر و منافقین، توطئه‌های نهضت آزادی، انقلاب فرهنگی، حماسه 23 تیر و و نهم دیماه سال 1388 است.

بخش دوم این ویژه نامه به تحلیل حماسه نهم دی‌ماه سال 88 اختصاص یافته که مجموعه ای از مصاحبه ها و مقالاتی از دکتر ابراهیم فیاض، سعید رضا عاملی، مرتضی طلایی، موسی حقانی، مسعود رضایی ، حجت الاسلام طائب و وحید جلیلی است.

ویژه‌نامه «نهضت حضور» در 80 صفحه و به صورت رایگان روز چهارشنبه ضمیمه روزنامه همشهری خواهد بود.

