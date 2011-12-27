تفاهمنامه تجاری بین افغانستان و منطقه آزاد چابهار امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر صنعت و تجارت افغانستان ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار اظهار داشت: منطقه آزاد چابهار یک موقعیت ممتاز بین المللی در نقشه جهان دارد و کشورهای محصور در خشکی نظیر افغانستان و برخی از کشورهای آسیای میانه و مرکزی موقعیتی یافته اند که به بازارهای جهانی از طریق جمهوری اسلامی ایران به آبهای بین المللی دسترسی پیدا کرده و می توانند کالاهای خود را از طریق منطقه آزاد چابهار به پنج قاره جهان صادر، و یا کالاهای مورد نیاز خود را وارد کنند.

انورالحق احدی گفت: با توجه به مذاکرات صورت گرفته و تمایل طرف ایرانی امیدواریم با استفاده از مسیر چابهار زمینه ترانزیت کالاهای وارداتی و صادراتی افغانستان فراهم شود.

وی ضمن تاکید بر توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو طرف از جانمایی 50 هکتار زمین توسط سازمان منطقه آزاد چابهار در پیکره یکم و هشتم منطقه آزاد و بر اساس تفاهمنامه طرفین خبر داد و اظهار امیدواری کرد به زودی خط هوایی کابل چابهار و دوبی نیز راه اندازی می شود و برای سهولت واردات و صادرات تجار افغانی از طریق این منطقه اقدامات مناسبی صورت خواهد گرفت.

وی از آمادگی بانکهای افغانی از جمله بانک کابل برای راه اندازی شعبه در چابهار خبر داد و افزود: پس از نهایی شدن تصمیمات این بانک آمادگی سرمایه گذاری در این منطقه را دارد.

وزیر صنعت و تجارت افغانستان بیان داشت: خرید کشتی توسط تجار خوشنام کشورمان و بستر سازی و تسهیلات آسان انتقال کالا از جمهوری اسلامی ایران به افغانستان به ویژه از منطقه آزاد چابهار از اهم موضوعات این دیدار است و ‌امیدواریم با همکاری ها و تصمیمات دوطرف این موضوع نهایی شده و حجم ترانزیت بیش از پیش افزایش یابد.

وی پس از بازدید از ظرفیت های منطقه آزاد چابهار بر توسعه تبادلات حمل و نقلی نیز تاکید کرد و گفت: نزدیکی چابهار و مرزهای مشترک با یکدیگر امتیاز بسیار خوبی برای ما خواهد بود که تجار بتوانند در کوتاهترین زمان و صرف کمترین هزینه کالاهای خود را مبادله کنند.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار نیز در این دیدار با اشاره به امکانات و پتانسیل های بالقوه بندر استراتژیک چابهار مزایای ترانزیت کالا از این منطقه را برشمرد و افزود: تجار افغانی در شرایط موجود رقابت بازار علاقه مند هستند تا کالای خود را از طریق دریای عمان به کشور خود منتقل کنند.

شهباز یزدانی با اشاره به امکانات و تجهیزات موجود در بندر چابهار اظهار داشت: این منطقه می تواند زمینه را برای فعال کردن مسیر ترانزیت کالاهای افغانستان به کشورهای دیگر فراهم سازد و ما خواهان ثبت شرکت و راه اندازی دفاتر دو طرف در این منطقه و کابل هستیم.

وی گفت: ‌پشتیبانی از سرمایه گذاران افغانی برای ایجاد یک مرکز تجاری در منطقه و انتقال کالا به این کشور از مهمترین محورهای این جلسه است.

وی افزود: راه اندازی خط مستقیم کشتیرانی از چابهار به چین در دست اقدام است و هم اکنون خط منظم هشت روزه کشتیرانی از کراچی به دبی، بندرعباس و چابهار نیز برقرار است و آمادگی خود را در جهت ترانسپورت کالاهای تجار افغانی اعلام کرده و این موضوع نقطه قوت فرآیند توسعه و تسهیل سرمایه گذاری و زمینه های همکاری و مشارکت طرفین است.

وی حرکت های تبلیغاتی، معرفی جاذبه های گردشگری و ترانزیتی و بخشهای اقتصادی چابهار را از اهداف استراتژیک این منطقه آزاد چابهار برشمرد و بیان داشت: با برنامه ریزی های انجام شده در آینده نزدیک شاهد تحولات فرهنگی و اقتصادی در این منطقه خواهیم بود.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار گفت: در زمینه ترانزیت کالا، ایجاد صنایع توسط سرمایه گذاران افغانی در بخش های مختلف، ایجاد مجتمع های تجاری توسط تجار و همچنین ایجاد خط هوایی چابهار - کابل شاهد حضور سرمایه گذاران افغان خواهیم بود و امیدواریم با در اختیار گذاشتن منابع و رفع موانع در امر تجارت به یکدیگر کمک کرده و به این روند سرعت بیشتری بخشیده تا منتج به عملیاتی شدن آن شود.

وی افزود:هم اکنون بندر چابهار تسهیلات زیادی را برای سرمایه گذاران افغانی به وجود آورده که عبارتند از، اجاره طولانی مدت زمین با تخفیفات ویژه، تسریع در ترخیص کالا، تخفیفات گمرکی، معافیت های مالیاتی 20 ساله و 30 درصد تخفیف در هزینه تخلیه کانتینری، انبار کالا و ثبت شرکت ها و اجاره زمین.

در این دیدار مشترک موضوعاتی مانند مسائل مربوط به صدور ویزا، توسعه بازارچه های مرزی و تردد بیشتر شهروندان افغانی مطرح شد که مقرر شد این موارد در آینده نزدیک به بحث و گفتگو گذاشته شود.

در این دیدار فرشته امینی نماینده پارلمان افغانستان و عضو کمیسیون اقتصادی، سفیر کشور افغانستان در ایران و هیئت بلند پایه تجاری افغانستان، فرماندار شهرستان چابهار، مدیرکل صنعت و تجارت سیستان و بلوچستان، مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان، مدیرکل بنادر و کشتیرانی، مدیرکل گمرک، مشاور استاندار و رئیس بازارچه های مرزی، اعضای اتاق بازرگانی استان، جمعی از تجار و تولیدکنندگان بومی و مدیران سازمان نیز حضور داشتند.

در این جلسه سرمایه گذاران افغان علاقمندی خود را در زمینه های کشتیرانی، خرید کشتی، ساخت هتلهای بین المللی و مجتمع های ویلایی، ساخت فرودگاه و راه اندازی خطوط هوایی اعلام کردند.

در پایان این جلسه، تفاهم نامه همکاریهای اقتصادی، ترانزیتی و صنعتی بین احدی وزیر صنعت و تجارت افغانستان و شهباز یزدانی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار امضا شد و در گام اول شرکت مشترک ترانزیتی و حمل و نقل ایران و افغانستان در این منطقه راه اندازی شد.

جمهوری اسلامی افغانستان همسایه شرقی ایران، ‌کشوری با بیش از 650 هزارکیلومتر مربع وسعت است که 28 میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده است.

سال 2010 میلادی، ‌ارزش صادرات افغانستان به نقاط مختلف جهان 443 میلیون دلار برآورد شده است.

میوه تازه، خشکبار، فرش و کف ‌پوش‌ های دستباف، دانه ‌های روغنی، گیاهان دارویی، پشم و مو از مهمترین اقلام صادراتی این کشور است.

میزان واردات افغانستان نیز چهار میلیارد و 850 میلیون دلار برآورد شده، ‌و کابل 30.6 درصد از واردات این کشور را به خود اختصاص داده که خود شامل ماشین آلات و کالاهای سرمایه ای، ‌مواد غذایی، منسوجات و محصولات نفتی می شود.

انوع کف‌ پوش‌های غیر مخملی باف، داروهای خرده فروشی دارای تولید داخلی مشابه، پودر یا مایع لباسشویی دستی، شیرینی، انواع روغن نخل (به استثنای خام)، نان‌، سیمان، محصولات آهن یا فولاد و بنزین اقلام مهم صادراتی ایران به افغانستان را تشکیل می دهد و در مقابل دام، کنجد، دانه‌ ها، میوه ‌ها و بذر، سبزیجات، موز، زردآلو، سنگ مرمر از این کشور وارد ایران می شود.