وزارت خارجه با صلابت از دستاوردهای راهبردی نظام مراقبت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه رسمی سمینار سفرا و روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران صبح امروز سه شنبه در محل وزارت امور خارجه و با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در ابتدای این مراسم ضمن خیر مقدم به رئیس جمهور در سنگرگاه دیپلماسی کشور ، بررسی تحولات منطقه ای و بین المللی و تنظیم رویکردهای راهبردی و کاربردی دستگاه سیاست خارجی کشور را از اهداف گردهمایی امسال با عنوان «دیپلماسی و بیداری اسلامی» ذکر کرد.

صالحی در ادامه گزارشی از روند برگزاری جلسات سه روز گذشته سمینار سفرا و روسای نمایندگی های کشورمان در خارج از کشور در قالب جلسات جداگانه تخصصی ، منطقه ای و بین المللی و بررسی مهمترین تحولات منطقه ای و نیز روند مناسبات همه جانبه جمهوری اسلامی ایران با کشورهای هدف در دو بخش فرصت و چالشها ارائه کرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به قرار گرفتن در یکی از حساس ترین مقاطع تعیین کننده در تاریخ کشور و انقلاب و همچنین فشارهای همه جانبه دشمنان نظام اسلامی با بکارگیری تمامی توان خود برای ایجاد التهاب در فضای داخلی کشور و شوک به محیط روابط خارجی از طریق طراحی سناریوهای متعدد از قبیل ایجاد فشار سیاسی ، اقتصادی و امنیتی و جنگ نرم خاطر نشان کرد : همکاران ما در وزارت امور خارجه تحت لوای حمایت ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری و رئیس محترم جمهور و با رصد دقیق تحولات بین المللی، بدون واهمه از هیاهوها و با ملحوظ داشتن اقتضائات خاص در تنظیم روابط با هر کشور ، ابزارهای دیپلماسی رسمی و غیر رسمی را به منظور پیشبرد اهداف انقلاب و نظام به کار گرفته اند و از دستاوردهای سیاسی و راهبردی نظام اسلامی در منطقه و جهان با صلابت مراقبت و پاسداری می کنند.

صالحی همچنین حضور بیش از سه میلیون نفر از هموطنان عزیز ایرانی مقیم خارج از کشور را ظرفیتی بالقوه در چارچوب دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران دانست.



وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنرانی خود به تشریح اهم فعالیت های ساختاری و درون سازمانی دستگاه دیپلماسی پرداخت و به برخی از اقدمات صورت گرفته در این راستا از جمله بازنگری در ساختار تشکیلاتی وزارت امور خارجه متناسب با تحولات بین المللی و ضرورت های داخلی، حذف ساختارهای موازی و غیرضروری، ایجاد بخش های لازم مانند حوزه دیپلماسی عمومی ، ادغام و در کنار هم قرار گرفتن حوزه اقتصادی در داخل حوزه های منطقه ای و بین المللی با هدف تنظیم و متوازن نمودن دیپلماسی اقتصادی با فضا و سمت و سوی مناسبات سیاسی اشاره کرد.

صالحی در ادامه افزود: همکاران ما در وزارت امور خارجه به عنوان دیده بانان امین نظام حساسیت ها و تحرکات صحنه بین الملل را با موقع شناسی درک کرده و کارگزاران و سربازان نظام مقدم اسلامی در دستگاه دیپلماسی با آگاهی از شرایط خطیر و حساس کشور به نقش و جایگاه مهم وزارت امور خارجه در دستیابی به اهداف متعالی نظام واقف بوده و در راه احقاق حقوق ملت و تامین منافع ملی مسئولانه و متعهدانه تلاش می کنند.