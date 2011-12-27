۶ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۴۷

پژواک صدا/

"حماسه بصیرت" در رادیو تهران / "رای من" در رادیو ایران

برنامه "حماسه بصیرت" در رادیو تهران، برنامه "چرخ صنعت" در رادیو اقتصاد و تغییر زمان پخش برنامه "رای من" در رادیو ایران از تازه‌ترین اخبار رادیو محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز جهانی موسیقی در برنامه "هفت اقلیم" رادیو فرهنگ در مورد ساماندهی آرشیو موسیقی ایران صحبت می‌کند. این برنامه هفتم دی ماه پخش می‌شود.
 
- برنامه "چرخ صنعت" فردا هفتم دی ماه در رادیو اقتصاد صنایع نوین را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این برنامه احمد سپهری استاد دانشگاه و مخترع حوزه الکترونیک حضور دارد.
 
- برنامه "مثلث" فردا هفتم دی ماه در رادیو اقتصاد به عملکرد اتحادیه تجهیزات دندانپزشکی می‌پردازد.
 
- برنامه "هرم" هفتم دی ماه در رادیو اقتصاد سهم جهادگری اقتصادی در حوزه مجلس را بررسی می‌کند.
 
- ویژه برنامه "حماسه بصیرت " به سردبیری پژمان کریمی ویژه 9 دی ماه از ساعت 16:30 تا 18 از شبکه رادیویی تهران پخش می‌شود.
 
- برنامه "رای من" در رادیو ایران به بررسی مراحل اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌پردازد. این برنامه تا دو هفته آینده سه‌شنبه‌ها از ساعت 15:30 به مدت نیم ساعت و پس از آن هفته‌ای دو بار و یک هفته مانده به انتخابات روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه پخش می‌شود.
