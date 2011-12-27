دوره ششم کلاسهای آموزشی گیاه پزشکی در ورامین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول پایگاه گیاه پزشکی، مشاوره و آموزش گل و گیاه شهرداری ورامین با اعلام این خبر گفت: این کلاسها همزمان با آغاز فصل زمستان آغاز شد.

فاطمه ذاکری ‌امین افزود: با توجه به موفقیت‌آمیز بودن برگزاری دوره های گذشته کلاسهای فصلی که در سال گذشته و بهار، تابستان و پاییز سال جاری برگزار و مورد استقبال گسترده شهروندان قرار گرفت، ششمین دوره آن نیز از ابتدای دیماه سال جاری آغاز شد.

وی بیان کرد: در دوره ششم، کلاس کاشت گیاهان در تراریوم در ماه دی آغاز شده و کلاس آشنایی با آفات و بیماریهای گیاهی در ماه بهمن و کلاس نگهداری و پرورش کاکتوسها در ماه اسفند برگزار خواهد شد.

این کارشناس گیاه پزشکی افزود: در طول برگزاری این کلاسها به شرکت کنندگان بروشورهای آموزشی رایگان اهدا و ضمن حضور شرکت‌کنندگان در برکه این پایگاه، آنان با انواع گلها و گیاهان آپارتمانی آشنا و کلیه ابزار وادوات باغبانی، پیوند، کاشت، تعویض گلدان، هرس، تکثیر و ... به صورت عملی آموزش و در پایان هر دوره کلاسها، تور یکروزه گردشگری رایگان بازدید از بازار گل، مجموعه‌های پرورش گل و گیاه استان و نمایشگاههای بین المللی گل و گیاه ایران و شهرداری تهران ویژه شرکت‌کنندگان در کلاسها برگزار خواهد شد.

وی گفت: علاقه مندان برای ثبت ‌نام و شرکت در این کلاسها می ‌توانند در روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه هرهفته به صورت حضوری به این پایگاه واقع در ورامین، جنب پل و پارک 15 خرداد مراجعه و یا با شماره تلفن 36256919 تماس بگیرند.