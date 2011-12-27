قهر سیاسی بی اعتنایی به مردم و کشور است/ انتظارات جبهه پایداری به حق نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز از ثبت نام داوطلبان کاندیداتوری مجلس نهم حسین مظفر بعد از ثبت نام در فرمانداری تهران با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تجربیات بنده در طول مدت انقلاب باعث شده تا در شرایط فعلی حاضر باشم گفت: علت اینکه در این دوره ثبت نام کردم این بود که احساس می کنم باید در اختیار کشور قرار بگیرم.

نماینده سابق مجلس در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر نقاط ضعف مجلس هشتم اظهار داشت: هر مجلسی نارسایی هایی دارد و باید در شرایط فعلی تصمیمات حکیمانه برای پیشرفت کشور گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در خصوص تحریم برخی جریانهای سیاسی برای حضور در انتخابات تاکید کرد: هر کس به این نظام الهی دلبستگی دارد در انتخابات شرکت می کند و قهر سیاسی از سوی جریانها و گروهها نه تنها معنا نداشته بلکه نوعی بی اعتنایی به مردم و کشور بوده و حذف این جریانها را در عرصه سیاسی کشور بدنبال خواهد داشت.

مظفر در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که از وی تفاوت مجلس هفتم و هشتم را در میزان اصولگرایی نمایندگان و عملکرد این دو دوره جویا شد گفت: مجلس هفتم بعد از هیجانات مجلس ششم تشکیل شد و به همین خاطر جلوه بیشتری از اصولگرایی را در اذهان مردم داشت و مجلس هشتم نیز به نظر من مجلس اصولگرایی بوده است.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر که از وی پرسید آیا از سوی جبهه متحد به شما پیشنهاد شده است که در لیست این جبهه قرار بگیرد پاسخ داد: فعلا بر سر این موضوع تصمیمی نگرفته ام اما احتمال این وجود دارد که در فهرست جبهه متحد قرار بگیرم.

مظفر در ادامه خاطرنشان کرد: من معتقدم اصولگرایان باید یک لیست واحد داشته باشند چرا که این کار سبد رای اصولگرایی را پربارتر خواهد کرد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر که پرسید برخی معتقدند اصولگرایان رقیبی در انتخابات نخواهند داشت و باید در داخل اصولگرایی رقابت ایجاد شود اظهار داشت: هر گروه و جریانی بدنبال یارگیری برای خودش است اگر رقیبی برای اصولگرایان وجودداشته باشد با آن رقیب رقابت می شود و اگر رقیبی نباشد این رقابت بین سلایق مختلف اصولگرایی اتفاق می افتد.

عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا انتظارات جبهه پایداری نسبت به جبهه متحد را به حق دانسته و قبول دارید گفت: بنده انتظارات جبهه پایداری را به حق ندانسته و این زیاده خواهی را قبول ندارم.

وی افزود: نباید کاری انجام شود که در بین اصولگرایان انشقاقی بوجود آمده و وحدت اصولگرایان خدشه دار شود.