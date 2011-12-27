۶ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۱۰

منابع سوری خبر دادند:

حمله تروریستها به خط لوله گاز در نزدیکی حمص

منابع خبری در سوریه لحظاتی پیش اعلام کردند یک گروه تروریستی به خط لوله انتقال گاز در نزدیکی حمص حمله کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سانا(خبرگزاری سوریه) لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که یک گروه تروریستی به خط لوله انتقال گاز در نزدیکی شهر حمص حمله ور شده است.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که رسانه ها از ورود ناظران اتحادیه عرب به حمص برای بررسی اوضاع این شهر خبر داده اند.

