حمله تروریستها به خط لوله گاز در نزدیکی حمص

به گزارش خبرگزاری مهر، سانا(خبرگزاری سوریه) لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که یک گروه تروریستی به خط لوله انتقال گاز در نزدیکی شهر حمص حمله ور شده است.



این اقدام در حالی صورت می گیرد که رسانه ها از ورود ناظران اتحادیه عرب به حمص برای بررسی اوضاع این شهر خبر داده اند.