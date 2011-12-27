۶ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۲۸

"یوری کراسنوژان" سرمربی آنژی روسیه شد

مسئولان باشگاه آنژی ماخاچ کالای روسیه "یوری کراسنوژان" را به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال این باشگاه انتخاب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مربی پیشین لوکوموتیو روسیه هدایت تیمی را برعهده می‌گیرد که بازیکنانی چون "ساموئل اتوئو" و "روبرتو کارلوس" را به خدمت دارد.

آنژی که تحت مالکیت میلیاردر داغستانی "سلیمان کریمف" است در حال حاضر در رده هفتم رقابت‌های لیگ فوتبال روسیه قرار دارد.

برپایه گزارس بی بی سی، کراسنوژان که در ماه ژوئن از لوکوموتیو اخراج شد با انعقاد قراردادی پنج ساله به این تیم داغستانی پیوسته است.

وی پس از انتصاب به سمت مربیگری آنژی اظهار داشت: از مسئولان آنژی بسیار ممنونم که به من اعتماد کرده‌اند و این مسئولیت بزرگ را بر گردنم نهاده‌اند. آنژی این روزها نه تنها در روسیه به عنوان تیم پرطرفداری تبدیل شده بلکه در سراسر جهان نیز طرفدار دارد.

