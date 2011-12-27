ناهماهنگی در مبلمان شهری به دلیل عدم مدیریت یکپارچه است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نوذرپور در نشست بررسی استانداردهای مبلمان شهری در طراحی شهر با عنوان "الگوها و نمونه‌های استاندارد مبلمان شهری" ضمن پرداختن به ضرورت برگزاری چنین نشستی گفت: مهمترین چالش طراحی مبلمان شهری در کشور ما با توجه به کاربری فراوان و همچنین تنوع آن در فضاهای شهری عدم توجه مسئولان در سطح کلان، منطقه‌ای و محلی به این بحث است.

وی با بیان اینکه بیش از 80 نوع مبلمان شهری در ایران داریم که هر کدام آن 12 یا 13 نوع تعریف و کاربرد در فضاهای شهری دارد، گفت: اگرچه سازمان زیباسازی شهر تهران متولی بحث مبلمان شهری است اما عدم وجود مدیریتی یکپارچه در شهرداری و عدم تبعیت شهرداران مناطق از سیاستهای این سازمان باعث ناهماهنگی در انتخاب و نصب مبلمان در فضای شهر شده است.

نوذرپور تاکید کرد: در این فرآیند نباید تولیدکنندگان را نیز فراموش کرد که در این زمینه اطلاع دهی از دستاوردهای جدید مبلمان شهری و همچنین نحوه جانمایی آن در فضاهایی که آن مبلمان برایش طراحی می‌شود، از دیگر اقدامات است.