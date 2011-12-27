۶ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۱۶

خوش نیت در گفتگو با مهر:

115 زوج برای شرکت در مراسم ازدواج دانشجوی نیشابور ثبت‌ نام کردند

نیشابور - خبرگزاری مهر: مسئول ستاد ازدواج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور گفت: امسال 115 زوج دانشجو برای شرکت در مراسم ازدواج دانشجویی ثبت‌نام کردند.

حجت‌الاسلام علی خوش ‌نیت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: همه ساله پس از ثبت ‌نام از سوی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، برنامه‌ریزی برای برپایی جشن ازدواج دانشجویان و اعزام آنان به اردوهای مختلف و برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی صورت گرفته و در پایان، هدایای ارزشمندی از سوی آن دفتر به زوج‌های دانشجو اهدا می‌شود.

این مقام مسئول همچنین گفت: به منظور افزایش آگاهی و تشویق کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور و اعضای خانواده آنان به مطالعه پیرامون نماز به همت ستاد اقامه نماز واحد نیشابور، مسابقه کتاب‌خوانی در این واحد برگزار شد.

مسئول ستاد اقامه نماز این دانشگاه افزود: در این دوره از مسابقات، کتاب نماز در سیره و کلام امام رضا (ع) "جلوه وصال" نوشته یعقوب‌علی برجی، خریداری و در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.

خوش‌نیت اظهار داشت: 70نفر از کارکنان این واحد و اعضای خانواده ‌شان در آزمون کتبی این مسابقات شرکت کردند که در پایان به پنج نفر اول هدایایی به رسم یادبود تقدیم شد.

