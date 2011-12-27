لزوم توجه به متون اصیل اسلامی برای غنای تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا اکرمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: یکی از ایرادهای تئاتر کشور در حال حاضر این است که عموما از نمایشنامه‌های غربی استفاده می‌شود این در حالی است که متونی مانند قرآن، شاهنامه، عطار، سعدی و ... که از متون اصیل اسلامی و ایرانی هستند، می‌توانند دست مایه برای تولید آثار نمایشی قرار بگیرند.



وی ادامه داد: داستان‌های ایرانی را می‌توان به نمایشنامه تبدیل کرد و این اقدام قطعا به غنای تئاتر کشور منتهی خواهد شد.



اکرمی با اشاره به اهمیت فرهنگ و تقویت باورهای دینی، مذهبی و ارزشی به نقش ارزنده و اثرگذار تئاتر بر این مقوله‌ها اشاره کرد و گفت: با تقویت و رشد تئاتر در این زمینه می‌توانیم بسترهای رشد ارزش‌ها را گسترش دهیم.



نماینده مردم تهران، بسیج نخبگان در این خصوص و به صحنه آمدن هنرمندان و رسانه‌ها اعم از شنیداری و دیداری، مکتوب، الکترونیکی و دیجیتال را به عنوان اولین قدم در ارتقاء هنر تئاتر تلقی کرد و خاطر نشان کرد: برای رشد هنر تئاتر ضروری است که دغدغه آن را در میان مردم ایجاد کنیم و ذهن جامعه را نسبت به این مهم حساس کنیم.



اکرمی با بیان اینکه تاکنون نتوانستیم حساسیت‌های لازم و ضروری را پیرامون تئاتر ایجاد کنیم، گفت: باید بسترهای جدی و فراگیری برای بها دادن به هنر تئاتر برای مردم و نسل جوان و نوجوان فراهم شود.



سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از تاریخ 5 تا 22 بهمن سال جاری به دبیری رحمت امینی برگزار می‌شود.

