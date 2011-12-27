دستگیری دزد در لباس رفتگر

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران کلانتری 33 اهواز در پی دریافت خبر مبنی بر رفت و آمد مشکوک رفتگر شهرداری در سطح حوزه استحفاظی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. ماموران پلیس در حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک نفر رفتگر شهرداری سوار بر یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک شدند.

این گزارش حاکی است:ماموران پلیس پس از توقیف موتورسیکلت در بازرسی از راکب آن آلات و ابزار سرقت کشف کردند.

در خاتمه ماموران پلیس برای بررسی بیشتر فرد دستگیر شده را به کلانتری انتقال دادند که وی در بازجویی های فنی پلیس به چندین فقره سرقت داخل خودرو در لباس رفتگر شهرداری اعتراف کرد.