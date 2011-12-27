محمدحسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری دومین نشست نقد شعر و داستان با عنوان «آیینه‌های روبرو» خبر داد و گفت: در این نشست، پیشینه حضور اشیا در اشعار محمدکاظم مزینانی، ناصر کشاورز و جعفر ابراهیمی با حضور جمعی از شاعران و نویسندگان در مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به ساختار برگزاری این نشست‌ها که به گفته وی ساختار نویی است، اظهار کرد: در هر جلسه این نشست‌ها یک موضوع مشترک در آثار چند هنرمند با یکدیگر مقایسه می‌شود و یک موضوع در طول آثار یک نویسنده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

حسینی همچنین افزود: شکل برگزاری این جلسات به شیوه کنونی خواست خود من بوده و سعی می‌کنیم نگاهی فلسفی، محتوایی و تکنیکی به آثار داستانی و نیز اشعار مورد بررسی در نشست داشته باشیم.

وی تاکید کرد: هر نویسنده و یا شاعر وقتی چند قدم از خود فاصله بگیرد، می‌تواند خود را نقد کند؛ نقدی که ازآن به عنوان برج مراقبت هنر یاد می‌شود، اما متاسفانه در شرایط فعلی، ما استانداردهای معمول و آکادمیک نقد ادبی در کشور را نداریم و لذا نمی‌توانیم مشخصا بگوییم که چه اثری، چگونه ماندگار می‌شود.

این منتقد همچنین تاکید کرد: جنس برگزاری این نوع از جلسات سخنرانی است و فرصت اظهار نظر گروهی در آن نیست. با این حال ما نیم ساعت آخر هر نشست را به اظهار نظر دوستان حاضر اختصاص داده‌ایم.

به گفته حسینی این نشست روز چهارشنبه 7 دی از ساعت 15:30 در مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری برگزار می‌شود.