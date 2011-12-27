کتاب مخترعان خراسان رضوی منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اردلان افزایش نظارت دفتر آموزش و پژوهش استانداری خراسان رضوی بر تخصیص بودجه از سوی دستگاه های استان به امر پژوهش را موجب ارتقای سطح فعالیت های پژوهشی در استان دانست.

وی درباره فعالیتهای این انجمن گفت: انجمن مخترعان خراسان رضوی از سال 87 با هدف بسترسازی برای جمع آوری ایده های نو و کمک به مخترعان جوان برای تجاری سازی ایده های آنان تشکیل شده است.

دبیر انجمن مخترعان خراسان رضوی ادامه داد: فعالیت حدود 500 مخترع استان و ثبت هزار اختراع بخشی از دستاوردهای این مجموعه در مدت عمر سه ساله خود است.

اردلان در مورد فعالیتهای انجام شده در این انجمن اظهار داشت: آموختن روش علمی، انجام فعالیتهای پژوهشی به پژوهشگران، نمونه سازی اختراعات در فن بازارهای اختراعات، آنالیز قیمت و انجام مراحل تاییدیه علمی از طرح های پژوهشی از دیگر فعالیت های در حال انجام این انجمن است.