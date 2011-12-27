به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) ضمن گرامیداشت یوم الله نهم دی، سالروز حماسه عاشورایی ملت بزرگ ایران در دفاع از اسلام، ‌انقلاب، ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب، اعلام کرد به منظور رفاه حال شهروندان جهت حضور در مراسمی که به مناسبت 9 دی (روز بصیرت و میثاق امت با ولایت) برگزار می‌شود، شبکه حمل و نقل مترو تهران در این روز با سرویس دهی رایگان در خدمت امت شهید پرور خواهد بود.