فعالیت 22 کانون فرهنگی هنری مساجد در مرند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین شناور در آیین افتتاح کانون فرهنگی و هنری ولای علی (ع) شهر کشکسرای مرند،‌ مسجد را مقدس‌ترین و ناب‌ترین فضای رشد فضائل معنوی، اخلاقی و دینی برشمرد و اظهار داشت: تمام رویدادهای مهم و معنوی انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس در مساجد شکل گرفته است.

وی افزود: مسجد منبع نور و هدایتگر جوانان است و در تربیت و رشد صحیح دینی و مذهبی آنان تاثیر بسزایی دارد.

وی کانونهای فرهنگی هنری مساجد را تشکیلات منسجمی دانست که توانایی ارائه مسائل دینی در قالب هنر و فرهنگ را دارند.

شناور افزود: ‌تبیین دین در قالب هنر، ‌باورها و ارزشهای دینی را در قلب و اندیشه و روح و جان فرزندان انقلاب اسلامی جاری می‌کند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرند، تربیت نیروهای مستعد فرهنگی با محوریت مسجد را از اولویتهای این اداره عنوان کرد.

براساس این گزارش کانون فرهنگی وهنری ولای (ع) مسجد حضرت علی (ع) شهر کشکسرای مرند با حمایت دبیرخانه کانون های فرهنگی وهنری مساجد استان و همکاری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی مرند آغاز به کار کرد.