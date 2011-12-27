برگزاری مسابقه طرح پوستر و بنر حماسه 9 دی در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دادی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در راستای تدوین طرح تولیدات فرهنگی و هنری با محوریت "بصیرت و حماسه نهم دی" در چارچوب سیاستهای ستاد بزرگداشت نهم دی این اداره کل مسابقه‌ای را در رابطه با طرح پوستر و بنر این حماسه عظیم ملت ایران برگزار می‌کند.

وی افزود: کانونهای آگهی و تبلیغاتی استان می توانند طرح های مرتبط خود را تا هشتم دی ماه جاری به اداره مطبوعات وتبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ارسال کنند.

دادی گفت: آثار منتخب این مسابقه علاوه بر تقدیر در تابلوهای محیطی شهر اکران خواهند شد.

وی همچنین از برگزاری محفل ادبی "بصیرت" در هفتم دی ماه جاری در تالار خاقانی خانه فرهنگ تبریز خبر داد.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهیه، ‌تدوین و چاپ ویژه نامه بصیرت را از دیگر فعالیتهای این اداره کل جهت گرامیداشت حماسه نهم دی عنوان کرد.