پذیرش ریسک عامل ارتقای توان داخلی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید هدایت گفت: به دلیل وسیع بودن حوزه‌های صنعتی و نیازهای کشور و نیز وجود متغیرهای متعدد در امر مدیریت پروژه ها، برای خودکفایی و تولید ثروت ملی، انسجام کافی در پیشبرد سرفصل های اصلی صنعت کشور الزامی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اصلی ترین موانع ما در این مسیر، دشواری تامین کالاها، مقرون بصرفه نبودن و عدم امکان ورود به تمامی حوزه های صنعتی و عدم امکان مشارکت گسترده در بازارهای جهانی بویژه در حوزه صنایع پیشرفته است.

وی تصریح کرد: اگر استراتژی مدیریت توسعه کشور در شرایط خاص تدوین نشود و اولویت هایمان با توجه به نیروی انسانی، سرمایه، فناوری و ابزار مشخص نگردد، در ارتقای توان داخلی موفق نخواهیم شد.

هدایت همچنین بر لزوم تعیین همپوشانی حوزه ها و نهادهای مختلف برای ایجاد هم افزایی در پیشبرد پروژه ها و سوق دادن دانش، تجارب و سرمایه ها بسوی پروژه های کلان ملی تاکید کرد.

وی افزود: باید برای بنگاه های بزرگ، متوسط و کوچک خصوصی و تخصصی فرصت ایجاد شود و در تمام رشته های اولویت دار، چندین بنگاه بزرگ و متوسط به وجود آید.

هدایت، پذیرش مناسب و معقول ریسکها را یک عامل مهم در ارتقای توان داخلی ذکر کرد و گفت: پذیرش ریسک ها مهمترین مساله در ارتقای توان داخلی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عمده ریسکها را در حوزه کیفیت، کمیت، قیمت، تاخیرها و خسارتها عنوان کرد و اظهار داشت: ریسکها باید توسط حاکمیت، مدیران، پیمانکاران و کارفرمایان پذیرفته شود و بیمه ها باید در این حوزه فعالانه وارد شوند.