هشدار ابتکار در مورد افزایش مرگ و میر عابر پیاده

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران با بیان این که شناسایی نقاط حادثه خیز چندی پیش در جاده های کشور اجرایی شد گفت: آمار تصادفات عابران پیاده بسیار بالا است و ضرورت برنامه ریزی در این حوزه را یاد آوری می کند.

در پایان جلسه علنی امروز شورای شهر تهران شورایاران محله زرکش که جزو اقلیت مذهبی شهر محسوب می شوند به ارایه گزارش از عملکرد محله خود و مشکلات شان پرداختند.

دبیرشورایاری این محله با اشاره به مرگ 10 نفر از ساکنان این محله در خیابان مسیل باختر از شورای شهر خواست تا به فکر رفع مشکل ترافیکی این خیابان در مرحله زرکش باشد چرا که مشکلات ما در این مرحله بسیار زیاد است.

احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه مرگ 10 نفر در مدت زمان 17 ماه بی دلیل نبود زیرا شرایط ایمنی تردد مسئله بسیار مهمی است از این رو از شورا می خواهم تا بودجه مناسبی را برای حل مشکل این محله در سال 91 پیش بینی کند.

مهدی چمران رییس شورای شهر تهران در این باره گفت: مشکل این محله با نصب یک پل عابر پیاده قابل حل نیست بلکه مشکلات ترافیکی فراوانی دارد که باید با مطالعه حل شود.

مسجد جامعی در پاسخ به این اظهار نظر گفت: اینکه این محله مشکلات ترافیکی بسیاری دارد براساس گفته دبیر شورایاری کاملا مشخص است اما بهتر است اولویت کار ما ایجاد پل هوایی در این محله باشد تا بخشی از مشکلات آنها حل شود. بنابراین از معاونت برنامه ریزی شهرداری تهران می خواهیم تا به حل این مشکل اقدام کند.

سیدمناف هاشمی معاون شهردار و معاون برنامه ریزی شهرداری تهران با بیان اینکه از مشکلات خیابان مسیل باختر آگاهم، تاکید کرد: هم اکنون بزرگراههای بسیاری در اطراف این خیابان ایجاد شده است اما به اعتقاد من باید مشکلات ترافیکی آن بررسی و شناسایی شود.

وی با بیان اینکه از سه سال پیش بهداشت جهانی WHO کارهایی را در سطح شهر تهران انجام داده است، تصریح کرد: برای 7 تا 8 منطقه الگو و شاخص بهداشت جهانی تعریف کرده ایم که به طور نمونه منطقه 22 تمامی شاخص های بهداشت جهانی را اخذ کرده است.

