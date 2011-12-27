به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال از ساعت 14 روز سه شنبه در غیاب مهدی امیرآبادی و حمید عزیززاده و با صحبت‌های مظلومی که حدود پنج دقیقه به طول انجامید، تمرین خود را آغاز کرد.

در تمرین امروز استقلال میلاد میداوودی و خسرو حیدری به طور انفرادی زیر نظر مربی بدنساز تیم تمرینات ویژه‌ای را انجام دادند. مجتبی جباری نیز با لباس شخصی در تمرین حاضر شد و پس از حدود 20 دقیقه تماشای تلاش هم‌تیمی‌هایش به صورت انفرادی دور زمین دوید و سپس با دیگر بازیکنان تمرینات تاکتیکی تیم را مرور کردند.

سیدمهدی رحمتی که طی روزهای گذشته به صورت انفرادی تمرین کرده بود امروز پابه‌پای سایر گلرهای استقلال تمرینات خود را زیر نظر حسین ترابپور، مربی دروازه بان‌های استقلال انجام داد. میشاییل هنکه و آتیلا حجازی از مربیان تیم استقلال نیز پس از چندین روز غیبت در تمرین امروز در مراحل آماده سازی تیم حاضر شده و تمرین را زیرنظر گرفتند.

پرویز مظلومی در طول تمرین به دقت کار بازیکنانش را زیر نظر داشت و در مواقع مقتضی نکات لازم را به آنها گوشزد می‌کرد. مراحل آماده سازی تیم امروز با هدایت میشاییل هنکه پیگیری شد.

با دستور کادرفنی تیم استقلال تمرینات این تیم روزهای چهارشنبه و پنجشنبه پشت درهای بسته انجام خواهد شد و عکاسان، خبرنگاران و تماشاگران حق حضور در تمرین آبی پوشان را ندارند.

در ابتدای تمرین بازیکنان زیر نظر مولایی مربی بدنساز بدن‌های خود را گرم کرده و سپس زیر نظر هنکه تمرینات تاکتیکی را انجام دادند و در بخش پایانی تمرین یک فوتبال درون تیمی را در قالب دو تیم زرد و آبی انجام دادند که محسن یوسفی بهترین بازیکن این فوتبال درون تیمی بود.

تمرین تیم فوتبال استقلال در ساعت 15:30 به پایان رسید و این تیم فردا راس ساعت 14 و در پشت درهای بسته تمرینات خود را جهت دیدار مقابل شهرداری یاسوج انجام خواهد داد.

استقلالی‌ها از ساعت 16:30 روز جمعه در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم شهرداری یاسوج خواهند رفت. این بازی در مرحله نیمه نهایی جام حذفی باشگاه‌های کشور برگزار می‌شود.