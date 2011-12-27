شهرداری مرند از سرمایه گذاران طرحهای عمران شهری حمایت می کند

سیدرضا هاشمی در حاشیه مراسم کلنگ زنی پروژه مسیرگشایی خیابان 24 متری شهید عرفانی مرند به خبرنگار مهر گفت: طرح ساماندهی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی پزشکان عمومی و تخصصی در مرند با مشارکت پزشکان و همچنین احداث پروژه ۲۰ طبقه ای با مشارکت بخش خصوصی و نیز پروژه خدماتی و مسکونی در محل ترمینال این شهر از جمله طرح هایی است که اجرا خواهد شد.

وی طرح توسعه میدان گندم فروشان مرند را از مهمترین این طرح ها برشمرد و افزود: برای اجرا و احداث این طرح ها با مشارکت بخش خصوصی و شهرداری ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه خواهد شد که از نظر ایجاد اشتغال و عمران و آبادی گامهای مثبتی برداشته خواهد شد .

بهنام رضوانی، فرماندار مرند نیز در حاشیه کلنگزنی این پروژه با اشاره به ضرورت تسریع در عملیات فیزیکی طرح های عمرانی در این شهرستان، وجود معارض را مهم ترین مشکل در جذب اعتبارات و اجرای طرح های عمرانی برشمرد و گفت: ساختمان مدیریت بحران با دو هزارمیلیارد ریال و ورزشگاه پنج هزار نفری با 40 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته به دلیل وجود همین مشکل از پیشرفت فیزیکی پائین تری برخودارند.

خیابان ۲۴ متری شهید عرفانی که با 19 هزار و 200 متر مربع مساحت و هشت هزار متر مربع طول با مشارکت اهالی منطقه احداث می شود، مشکل بزرگ ترافیک را حل و از سوی دیگر موجب آسایش شهروندان خواهد شد.

شهرداری مرند در مدت شش ماه این طرح را زیر سازی و پس از آسفالت ریزی در فصل مناسب، مورد بهره برداری قرار خواهد داد.